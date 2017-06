Vanessa Mai: Das waren ihre heißesten „Let’s Dance“-Looks

So viel Haut zeigte Vanessa Mai in der fünften „Let’s Dance“-Show (© Getty Images)

Schlagersängerin Vanessa Mai hat es geschafft und sich einen der begehrten Plätze im Finale der Tanzshow „Let’s Dance“ gesichert. Die hübsche Brünette überzeugt auf der Bühne aber nicht nur mit ihren tollen Tanz-Moves, sondern auch mit ihren sexy Outfits, die einem den Atem stocken lassen. Wir zeigen euch ihre drei heißesten „Let’s Dance“-Looks.

Vanessa Mai (25) hat sich den Einzug ins Finale von „Let's Dance“ hart erkämpft. Das viele, anstrengende Training hat der hübschen 25–Jährigen aber nicht nur ins Finale verholfen, sondern ihr auch eine Traumfigur verschafft, die sie bei ihren Auftritten in knappen Outfits zeigt. In unzähligen super sexy Kleidern schwang Vanessa bereits ihre Hüften und brachte damit so einige Männer um den Verstand.

Bereits in der allerersten Show der diesjährigen Staffel von „Let’ Dance“ zeigte Vanessa, was zu bieten sie hat und geizte nicht mit ihren Reizen. Sie trug einen silbernen Body mit Fransen und Cut-outs, der super anliegend war und ihren Body unfassbar gut zur Geltung brachte. Mit diesem Outfit war der Schlagerschönheit ein perfekter erster Eindruck auf der Bühne sicher.

Heiß, heißer, Vanessa Mai

Ein weiteres absolutes Highlight war Vanessas Look in der fünften Show. Damals zeigte die Schlagersängerin nämlich besonders viel Haut. In einem orangefarbenen, reich mit Pailletten und Fransen verzierten Body fegte sie gemeinsam mit Tanzpartner Christian Polanc (39) übers Parkett und begeisterte die Fans. Dabei waren sowohl ihre super muskulösen Beine und Arme als auch ihr durchtrainierter Bauch zu sehen.

Und auch für das Semifinale warf sich Vanessa ordentlich in Schale. In der vorletzten Show trug sie zwar einen langen Hosenanzug, doch war dadurch nicht weniger sexy. Das goldene Outfit war nämlich teilweise durchsichtig und betonte durch die Enge Vanessas schöne Beine. Dazu trug Vanessa außerdem einen akkuraten Zopf, der ihrem Aussehen etwas Geheimnisvolles und Strenges verlieh.

Am 9. Juni 2017 findet das lang ersehnte Finale von „Let’s Dance“ statt. In der letzten Show wird sich entscheiden, ob sich die schöne Vanessa gegen ihre ehrgeizigen Kontrahenten Gil Ofarim (34) und Angelina Kirsch (28) durchsetzen kann. Fans müssen ihr fest die Daumen drücken und dürfen außerdem gespannt sein, welche Outfits Vanessa für das große „Let’s Dance“-Finale wählen wird.