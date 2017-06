Vanessa Mai: Das sagt sie zu ihrem knappen Hochzeitskleid

Vanessa Mai (© Metodi Popow / imago)

Schlagersängerin Vanessa Mai gab ihrem Verlobten Andreas Ferber vor wenigen Tagen auf Mallorca das Jawort. Bei der Trauung gab es ganz viel Romantik, dafür aber auch ganz wenig Stoff – denn Vanessas Brautkleid war ziemlich knapp und ziemlich durchsichtig. Nun äußerte sich Vanessa selbst dazu, warum sie sich für den sexy Traum in Weiß entschied.

Nachdem sich Schlager-Star Vanessa Mai (25) und ihr Manager Andreas Ferber (33) Anfang 2016 verlobten, war es vor wenigen Tagen soweit – die beiden haben geheiratet. Die kirchliche Trauung fand dabei auf dem sonnigen Mallorca statt und Vanessa war wirklich eine strahlend schöne Braut, auch wenn ihr Kleid für viel Kritik sorgte.

Vanessa Mais Hochzeit: Sie steht zu ihrer Wahl

Vanessa versteckte ihre schlanke Linie nämlich nicht unter meterweise Tüll, Schleifchen und Stickereien, sondern trug ein knappes Kleidchen mit großem Rückenausschnitt, viel durchsichtiger Spitze und nur wenig blickdichtem Stoff. Für eine Trauung in einer Kirche für viele ein No-Go! Gegenüber RTL erklärte Vanessa aber nun, warum sie sich für das Dress entschieden hatte: „Dieses Kleid hätte ich in Deutschland wahrscheinlich nicht angezogen. Aber hier auf Mallorca finde ich es mega, weil bei 35 Grad im Schatten darf man das.“

Auch, darüber, dass ihre Kleiderwahl für eine religiöse Zeremonie doch sehr gewagt ist, ist sich Vanessa bewusst. „Ich glaube ein katholischer Pfarrer hätte mich heute nicht getraut“, räumt Vanessa ein. In sonnigen Mallorca war der Kirchenmann wohl aber nicht ganz so streng und das Wichtigste ist doch, dass sich Vanessa in dem Kleid wohlgefühlt hat.