Vanessa Mai & Andreas Ferber: Hochzeit noch dieses Jahr?

Andreas Ferber und Vanessa Mai (© Vanessa Mai / Instagram)

Vanessa Mai begeistert derzeit nicht nur in Sachen Musik, sondern auch auf dem Tanzparkett bei „Let’s Dance“. Privat ist die 25-Jährige bei ihrem Verlobten Andreas Ferber angekommen. Doch wann läuten endlich die Hochzeitsglocken? Vergangenes Jahr hieß es von der Sängerin doch noch, es wäre 2017 soweit…

Andreas Ferber (33) ist nicht nur Vanessa Mais (25) Verlobter, sondern auch ihr Manager. Seit Anfang 2016 ist er mit der ehemaligen Wolkenfrei-Frontfrau Vanessa verlobt und die Fans warten schon auf die Traumhochzeit

Zu konkreten Hochzeitsplänen hieß es in einem Interview mit der Sängerin bei „kanal3tvregional“ 2016 noch, sie höre die Hochzeitsglocken nur ganz leise läuten und dass es wohl erst im Jahr 2017 so weit sein werde. „Man muss sich darauf vorbereiten und freuen und der Kopf muss frei sein“, so die 25-Jährige damals im Interview.

Der Terminkalender war 2016 einfach zu voll, aber auch 2017 ist Vanessa Mai sehr ausgelastet. Aktuell tanzt die gebürtige Aspacherin bei „Let’s Dance“ und überzeugt jede Woche aufs Neue mit ihren Performances an der Seite von Profitänzer Christian Polanc (39).

Aber wer weiß, vielleicht geben sich Vanessa und ihr Andreas trotzdem noch dieses Jahr das Jawort.