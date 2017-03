Valeria Golino: Das macht die „Hot Shots“-Darstellerin heute

„Hot Shots“-Schauspielerin Valeria Golino heute (© Getty Images)

In der Kriegsfilmparodie „Hot Shots - Die Mutter aller Filme“ spielte Valeria Golino die hübsche Psychiaterin „Ramada Thompson“, in die sich Charlie Sheen alias „Sean Topper Harley“ verliebt. Bei dieser Schönheit ist das auch wahrlich kein Wunder. Doch wie geht es Valeria heute?

Mit ihrem süßen Lächeln und ihren strahlend blauen Augen bezauberte Valeria Golino (51) in der Komödie „Hot Shots – Die Mutter aller Filme“ das Kinopublikum. In dem Film aus dem Jahr 1991 spielt sie die attraktive Psychiaterin „Ramada Thompson“, die den Kampfflieger-Piloten Charlie Sheen (51) alias „Sean Topper Harley“ betreut.

Valeria Golino: Neunziger-Jahre-Beauty

Schnell erliegt „Topper“ dem Charme der attraktiven Brünetten und befindet sich bald mit Fliegerkollege „Kent Gregory“ im Konkurrenzkampf um ihr Herz. Schlussendlich schafft es der wagemutige „Topper“ seine Angebetete zu erobern. Auch im Jahr 1993 erschienenen zweiten Teil des erfolgreichen Films stand Valeria an Sheens Seite vor der Kamera.

Erfolgreich in ihrer Heimat

Seitdem war die gebürtige Italienerin weiter sehr aktiv als Schauspielerin und verbuchte vor allem in ihrem Heimatland Erfolge. Darüber hinaus machte sie sich als Darstellerin in Independent-Filmproduktionen einen Namen. 2010 betrat Valeria Neuland und führte erstmals bei dem Kurzfilm „Armandino e il Madre“ Regie. 2013 arbeitete sie ebenfalls als Regisseurin an dem Film „Miele“ mit. Außerdem hat die in Neapel geborene Schauspielerin die Arbeit als Produzentin für sich entdeckt und lebte ihr Talent unter anderem in den italienischen Filmen „Pericle il nero“ sowie „L'uomo doppio“ aus.

Jurymitglied bei den Filmfestspielen in Cannes

Bei einer so breit gefächerten und erfolgreichen Karriere ist es kein Wunder, dass die 51-Jährige im Jahr 2016 in die Wettbewerbsjury der Filmfestspiele von Cannes berufen wurde. 2008 war die schöne Italienerin bereits bei den Filmfestspielen in Venedig Teil der Wettebewerbsjury und beurteilte vor dem Hintergrund ihrer jahrelangen Expertise das Handwerk der Filmemacher.

Seit 2006 ist sie mit dem 14 Jahre jüngeren italienischen Schauspieler Riccardo Scamarcio liiert, datete davor aber schon Hollywood-Größe Benicio del Toro (50). Ihren Charme und ihre Schönheit hat die Darstellerin übrigens über die Jahre nicht einbüßen müssen. Ihre schöne Lockenpracht verzaubert damals wie heute.