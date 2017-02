Valentinstag bei den Promis: Die außergewöhnlichsten Geschenke

Jennifer Aniston und Justin Theroux sind seit 2015 verheiratet (© Getty Images)

Der Valentinstag ist für viele Paare ein ganz besonderes Datum. Auch diese fünf Promi-Paare feiern den Tag der Verliebten - und das mit außergewöhnlichen Geschenken...

Nächste Woche ist es wieder soweit: Der Tag der Verliebten, der 14. Februar oder, wie man ihn nennt, der Valentinstag, steht vor der Türe! Während er für die einen ein Tag wie jeder andere ist, zelebrieren andere an diesem Tag ihre Liebe ganz besonders. So auch diese fünf Promi-Paare, denen für ihre Liebsten nichts zu außergewöhnlich oder zu teuer war.

Angelina Jolie und Brad Pitt

Heute gehen sie getrennte Wege, doch am Valentinstag 2010 schenkte Angelina Jolie (41) ihrem damaligen Liebsten Brad Pitt (53) einen zweihundert Jahre alten Olivenbaum für ihr Anwesen in Südfrankreich. Der Baum soll um die 20.000 Dollar gekostet haben, das berichtet „Shape“. Der Baum sei aber auch Symbol für Frieden und Beständigkeit – schade, dass die Beziehung trotz solcher Geschenke in die Brüche gegangen ist.

Katy Perry und Russell Brand

Katy Perry (32) und Russell Brand (41) waren zwei Jahre verheiratet. Im Jahr 2011 machte die Sängerin ihrem Russel ein riesiges Geschenk: einen lila Bentley Brooklands. Mit diesem Traumauto war eine romantische Spritztour am Valentinstag garantiert...

Kylie Jenner und Tyga

Im Gegensatz zu einer Spritztour im Auto wollte Rapper Tyga (27) hoch hinaus und schenkte seiner Angebeteten Kylie Jenner (19) laut „People“ einen Helikopterflug über New York City. Doch damit nicht genug: Eine diamantenbesetzte Uhr vervollständigte Tygas Geschenk. Diesen Valentinstag im Jahr 2016 wird Kylie sicher nie vergessen!

Victoria und David Beckham

Für seine Victoria (41) ist Ex-Fußball-Profi David Beckham (42) scheinbar nichts zu teuer! Am Valentinstag vor elf Jahren legte er sich richtig ins Zeug und beschenkte die Mutter seiner vier Kinder mit einer acht Millionen Dollar teuren Bulgari Kette, das berichtete „People“.

Jennifer Aniston und Justin Theroux

An ihrem ersten gemeinsamen Valentinstag als verheiratetes Paar entschieden sich Jennifer Aniston (47) und Justin Theroux (45) gegen die klassischen Geschenke und flogen kurzerhand nach Paris. Dort erwartete sie ein romantisches Dinner am Eiffelturm mit Blick auf die Stadt der Liebe, das berichtete „Narcity“.

Wir sind gespannt, was sich die Promis in diesem Jahr wieder ausdenken, um ihre Liebsten zum Strahlen zu bringen.