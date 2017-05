„Unsere kleine Farm“: So geht es Karen Grassle alias „Caroline Ingals“ heute

So sieht Karen Grassle heute aus (© Getty Images)

Die Serie „Unsere kleine Farm“ machte die Amerikanerin Karen Grassle nicht nur bekannt, sondern gehört auch zu ihren größten Erfolgen. Acht Jahre lang verkörperte sie in der Serie die Rolle der „Caroline Ingals“. Doch was macht die Schauspielen heute?

Karen Grassle (75) wusste schon früh, was sie später einmal machen möchte. Nach ihrem Studium an der University of California in Berkeley, wo sie neben Englisch auch Theaterwissenschaft studierte, erhielt sie mit 20 Jahren ein Stipendium für eine Schauspiel-Akademie in London. Nach ihrer Ausbildung schloss sich Karen Grassle vorerst einigen Theatergruppen an, bevor sie dann für eine Rolle in „Unsere kleine Farm“ vorsprach.

Es war Karen Grassles erstes großes Vorsprechen und die Schauspielerin setzte sich gegen 47 Mitbewerber durch. Acht Jahre lang spielte sie an der Seite von Michael Landon (†54) „Caroline Ingals“. Nach dem Ende der Serie sah man Karen Grassle in kleineren Filmproduktionen und Fernsehserien. Neben der Schauspielerei setzt sich Karen Grassle auch für misshandelte Frauen ein und gründete eins der ersten Frauenhäuser in den USA.

Bis heute ist Karen Grassle der Schauspielerei treu geblieben. Immer wieder nimmt sie Engagements für Filme, wie „Tales of Everyday Magic“ oder „My Greatest Teacher“ an. 2017 wird sie laut „IMDB“ in dem Film „Lasso“ zu sehen sein. Ob sie in dem Kinofilm zur Erfolgsserie „Unsere kleine Farm“ mitspielen wird, ist noch nicht bekannt. Auch ein Termin, wann der Film in die Kinos kommen soll, steht noch nicht fest. Die Fans der Serie würden sich bestimmt freuen, Karen ein weiteres Mal in ihrer Rolle der „Caroline Ingals“ zu sehen.

Seht hier, wie sich die „Unsere kleine Farm“-Stars in den Jahren verändert haben.