Umfrage bestätigt: Das ist die beliebteste Schlagersängerin Deutschlands

Vanessa Mai und Helene Fischer (© Christian Schroedter/Action Images / imago)

Helene Fischer und Vanessa Mai gehören definitiv zu den schönsten und erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands! Doch welche Dame hat die Nase vorn und ist beliebter? Wir verraten es euch.

Sie haben tolle Stimmen, sehen noch dazu umwerfend aus und gehören zu den absoluten Lieblingen im Schlagergeschäft: Helene Fischer (32) und Vanessa Mai (24).

Während Helene schon jahrelang eine sehr erfolgreiche Schlagerinterpretin ist, steht Vanessa Mai noch ganz am Anfang ihrer vielversprechenden Karriere. In einer Umfrage des Marktforschungsinstituts „mafo“ wurde jetzt geklärt, wen die Deutschen eigentlich lieber sehen und hören. Dafür wurden rund 750 an Schlager interessierte Frauen und Männer befragt.

Sie ist die „Schlager-Queen“

Auch wenn man es anders vermutet hätte, konnte die junge Vanessa die Männer in ihrem Alter noch nicht überzeugen: Helene gewann am deutlichsten in der Altersgruppe der Männer zwischen 18 bis 30 Jahren. Aber auch insgesamt hat die Blondine immer noch die Nase vorn und ergattert mehr als 60 Prozent aller Stimmen. Vanessa Mai kann in den nächsten Jahren wohl vor allem auf die Gruppe der 31- bis 45-jährigen Frauen und Männer setzen, denn hier hat sie Helene schon in diesem Jahr überholt.

Vanessa Mai hat aber auch noch einige Jahre Zeit, die diesjährige „Schlager-Queen“ zu überholen und sich selbst den Titel zu schnappen.