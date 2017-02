Überzeugt euch Herzogin Kate in diesem Himbeer-Look?

In diesem beerenfarbenen Outfit erschien Herzogin Catherine gestern in London bei der Guild of Health Writers conference (© Images / imago)

Herzogin Catherine schien gestern in London den tristen Farben des Winters die Stirn bieten zu wollen. Sie wählte für ihren Auftritt einen himbeerfarbenen Look, der die Blicke auf sich zog. Der Style von Herzogin Catherine (35) wird bei jedem öffentlichen Auftritt genau beobachtet. Auch am Montagabend als die Herzogin von Cambridge mit ihrem Ehemann Prinz William (34) die Guild of Health Writers Conference in London besuchte, war die Aufmerksamkeit wieder ganz auf ihr Outfit gerichtet. Die Zweifach-Mama entschied sich für einen Look ganz in Himbeerfarben, der definitiv ins Auge stach. Der Zweiteiler des Labels Oscar de La Renta bestand aus einer Jacke mit Schößchen und schwarzer Knopfleiste sowie einem ausgestellten Rock. Dazu kombinierte die Herzogin eine schlichte schwarze Clutch und schwarze Pumps. Ihre schlanken Beine waren in eine schwarze Strumpfhose gehüllt. Langweilig ist dieser farbintensive Look zumindest definitiv nicht und in kräftigen Farben konnte Catherine schon früher überzeugen.