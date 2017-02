TV-Comeback: Neue Show für Pietro Lombardi

Pietro Lombardi soll einer der Kandidaten für „Global Gladiators“ sein (© Eibner / imago)

Nach dem Dschungel ist vor Afrika - das hat sich wohl ProSieben gedacht und eine neue Show ins Leben gerufen. Acht Promis auf einer Abenteuerreise durch Afrika und Zuschauer-Liebling Pietro Lombardi ist mit von der Partie.

Gute Neuigkeiten für alle Dschungelcamp-Fans! Nein, die beliebte RTL-Show geht nicht direkt in die nächste Runde, aber ProSieben soll mit etwas ganz ähnlichem nachziehen, wie „Bild“ berichtet. „Global Gladiators“ soll die neue Sendung heißen. Anders als im Dschungelcamp bleiben die Stars dabei nicht an einem Ort, sondern begeben sich auf eine Abenteuerreise quer durch Namibia bis hin zu den Victoriafällen in Sambia. Dabei leben, schlafen und essen sie in einem umgebauten Frachtcontainer und müssen an jeder Station eine Herausforderung meistern. Eine Afrika-Safari der anderen Art!

Pietro Lombardi ist mit von der Partie

DSDS-Sieger Pietro Lombardi (24) soll einer der acht Kandidaten sein. Schon vor etwa zwei Wochen hatte der Sänger angekündigt, dass er in nächster Zeit viel um die Ohren haben wird. „Freunde, für die nächsten paar Wochen kann ich nicht so aktiv auf meinen sozialen Netzwerken sein, wie gewohnt, weil ich wirklich viel zu tun habe!“, schrieb Pietro damals in seinem Facebook-Post. Ob er da wohl schon auf dem Weg zum Dreh der neuen ProSieben-Show war?

Neben Pietro sollen auch Model Larissa Marolt (24), Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (38) und Torjäger-Legende Ulf Kirsten (51) Teil der Show sein. Bis Mitte Februar soll noch gedreht werden, bevor „Global Gladiators“ im Frühjahr diesen Jahres anläuft.