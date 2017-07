„Trautes Heim, Mord allein“ – Die neue, packende Crime-Serie auf TLC

TLC: „Trautes Heim, Mord allein“ (© TLC / other)

Der äußere Schein kann trügen – sehr sogar. So manch idyllisches Familienglück entpuppt sich bei näherem Hinsehen als gar nicht so glücklich, und so manche Familiengeschichte endet sogar mit Mord und Totschlag. Genau diese Familien betrachtet die neue TLC-Doku-Serie „Trautes Heim, Mord allein“ mit Bettina Zimmermann.

Nicht jede Vorzeige-Ehe oder Bilderbuch-Familie ist wirklich so harmonisch und glücklich, wie sie nach außen hin zu scheinen mag. Liebe und Hass, ja sogar Mordlust können manchmal ziemlich dicht beieinander liegen. Das zeigt auch die neue Crime-Serie auf TLC: „Trautes Heim, Mord allein“. Sowohl Zeugenberichte, als auch nachgestellte Szenen und Experten-Meinungen - hier wird alles beachtet.

Scheinbar idyllische Familien können urplötzlich zu Schlagzeilen-Storys in Puncto Mord und Totschlag werden - ganz egal, wo auf der Welt. So zum Beispiel eine Bilderbuch-Familie in Neuengland, die ein grausames Verbrechen verschleiert, oder ein scheinbares Familienglück in Virginia, das sich schon bald einem schrecklichen Unheil gegenüber sieht. „Trautes Heim, Mord allein“ mit Gastgeberin Bettina Zimmermann (42) blickt ab dem 1. Juli auf scheinbar makellose Fassaden und perfekt geführte Haushalte, um dunkle Geheimnisse, Verrat oder Treuebruch aufzudecken.

Kaum vorstellbar, doch das eigene Zuhause kann im Handumdrehen zum gefährlichsten Ort der Welt werden…

„Trautes Heim, Mord allein“ – „Jagdsaison“

Gleich zu Beginn startet die neue Doku-Serie mit einem tragischen Familien-Unglück. Von außen betrachtet, scheint die Familie rund um den erfolgreichen Anwalt Seth glücklich und sehr privilegiert. Mit seinen beiden Söhnen, seiner Frau Vicki und Oma Lois zieht er in die wohlhabende Kleinstadt Exeter, New Hampshire, an der Ostküste Englands. Lange ahnt niemand etwas von Vater Seths Affären, der Unberechenbarkeit von Stiefsohn Joe und den Depressionen von Mutter Vicki, die eine Fehlgeburt hinter sich hat. Doch nachdem Vicki von den Affären ihres Mannes Wind bekommt und sich die beiden daraufhin trennen, nimmt das Unglück seinen Lauf.

Als die neue Freundin des Anwalts, nach der Scheidung, in das Haus einzieht, rastet Vicki endgültig aus. Doch sie selbst ist es, die wenig später erschossen in einem Wald gefunden wird. Die Frage ist: Wer hat abgedrückt? Der Verdacht lastet nicht nur auf Familienvater Seth…

Was wirklich in der englischen Kleinstadt passiert ist und welche weiteren Familientragödien es zu wissen gibt, erfahrt ihr ab dem 1. Juli immer samstags ab 20.15 Uhr bei „Trautes Heim, Mord allein“ auf TLC!