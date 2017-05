„Tote Mädchen lügen nicht“: Zweite Staffel offiziell bestätigt

Es gibt wohl wenige Netflix-Fans, die diese Serie in den letzten Wochen und Monaten nicht gesehen haben: Das High-School-Drama „Tote Mädchen lügen nicht“ ging durch die Decke - und wird bald eine zweite Staffel bekommen, wie Netflix bestätigte.

Gute Nachrichten für alle „Tote Mädchen lügen nicht“-Fans (Originaltitel: „13 Reasons Why“): Endlich wurde eine zweite Staffel des Seriendramas rund um „Hannah Baker“ bestätigt. Laut Netflix soll es in der Fortsetzung um „die Nachwirkungen von ‚Hannah Bakers‘ Tod und den Start der schwierigen Wege der anderen Charaktere in Richtung Heilung und Erholung“ gehen. Auch wenn die Serie und der Suizid von „Hannah“ stark diskutiert und heftig umstritten sind, begeistert das Drama doch eine unglaubliche Fan-Gemeinde.

Auch „Hannah“-Schauspielerin Katherine Langford (21) wird in der zweiten Staffel wieder mit dabei sein - und noch immer eine große Rolle spielen, wie Show-Runner Brian Yorker (47) gegenüber „The Hollywood Reporter“ verriet: „‚Hannahs‘ Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil von allem, was im nächsten Kapitel geschieht und sie ist auf jeden Fall der Mittelpunkt der Serie.“

Die Fans können sich schon jetzt auf weitere 13 Folgen „Tote Mädchen lügen nicht“ freuen, denn bereits 2018 soll die zweite Staffel bei Netflix verfügbar sein.

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. pic.twitter.com/nY5vTUfXdo