„Top Gun": So sieht Kelly McGillis heute aus

Kelly McGillis bei einer TV-Sendung 2014 (© Getty Images)

Kelly McGillis ist eine der Ikonen der Achtziger. Filme wie „Top Gun“ oder „Ruben, Ruben“ verhalfen der Schauspielerin damals zu internationalem Erfolg. Heute hat die mittlerweile 59-Jährige mit Hollywood nichts mehr zu tun und hat eine neue Berufung gefunden.

„Top Gun“ ist einer der Kultfilme der Achtziger. Während Tom Cruise (54) 1986 mit dem Streifen so manch ein Frauenherz zum Höherschlagen brachte, verdrehte die weibliche Hauptdarstellerin Kelly McGillis (59) den männlichen Zuschauern den Kopf. Die hübsche Blondine war einer der Shooting-Stars des Jahrzehnts und in zahlreichen Erfolgsfilmen wie „Der einzige Zeuge“, an der Seite von Harrison Ford oder auch „Angeklagt“, neben Jodie Foster, zu sehen. Heute hat sich bei der bezaubernden Schönheit von damals nicht nur karrieretechnisch, sondern auch optisch so einiges verändert. Anstatt mit blonder Lockenmähne sieht man sie heutzutage mit kurzer Grauhaarfrisur.

Kelly hat sich 2009 als homosexuell geoutet

Auch im Bezug auf die Schauspielerei ist einiges anders als in den Achtzigern. Die Schauspielerin ist nur noch vereinzelt in der Filmindustrie tätig und hatte zuletzt 2014 einen Gastauftritt in der Fernsehserie „Z Nation“. 2017 wird sie in den USA in zwei TV-Filmen zu sehen sein. Aus dem Showbusiness hat sie sich Großteils zurückgezogen und arbeitet mittlerweile hauptberuflich als Betreuerin von Alkohol- und Drogensüchtigen in New Jersey. Gestärkt wird der 59-Jährigen dabei der Rücken von ihrer Ehefrau Melanie. Die zwei heirateten 2010, nachdem sich Kelly im Jahr zuvor als lesbisch geoutet hat.