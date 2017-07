„Top Gun“ mit Tom Cruise: Neue Infos zur Fortsetzung

Tom Cruise in „Top Gun“ (© United Archives / imago)

Vor Kurzem erst bestätigte Schauspieler Tom Cruise die Fortsetzung des beliebten Actionfilms „Top Gun“, der im Jahr 1986 die Massen in die Kinos lockte. Nun wurden weitere Details zum zweiten Teil des legendären Streifens bekannt. Paramount Pictures verriet Fans das Datum der Premiere und Tom Cruise enthüllte weitere Infos zum Film selbst.

Fans des beliebten Films „Top Gun“ dürfen sich freuen. Die Fortsetzung des Actionstreifens ist nicht mehr nur beschlossene Sache – mittlerweile werden die Pläne bereits in die Tat umgesetzt und Schauspieler wie Produzenten stehen in den Startlöchern. Paramount Pictures gab nun sogar schon den Premieren-Termin bekannt. Am 12. Juli 2019 soll der zweite Teil von „Top Gun“, der laut Tom Cruise (55) den Namen „Top Gun: Maverick“ tragen wird, in die Kinos kommen und nostalgische Gefühle aus dem Jahr 1986 bei den Fans wiederaufleben lassen.

Tom Cruise verriet außerdem gegenüber „Access Hollywood“, dass der zweite Teil deutlich an den ersten erinnern wird. Er meint: „Wir werden dieselbe Atmosphäre haben, die wir beim ersten hatten. Stilistisch wird es dasselbe sein.“