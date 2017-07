Tom Hardy: Das ist seine wunderschöne Frau Charlotte

Charlotte Riley ist die schöne Frau an Tom Hardys Seite (© Getty Images)

Seit 2009 sind Tom Hardy und Charlotte Riley ein Paar. Nach ihrer Hochzeit krönten die beiden ihre Liebe mit einem gemeinsamen Kind - und wirken noch immer so glücklich wie am ersten Tag!

Tom Hardy (39) ist wohl das, was viele unter einem Frauenhelden verstehen. Im Alter von 22 Jahren heiratete er das erste Mal - die Ehe hielt allerdings nicht für immer. Es folgten einige Beziehungen mit Schönheiten aus dem Showbiz - doch keine war für ihn auf lange Sicht die Richtige. Jetzt scheint Tom in seiner Charlotte Riley (35) allerdings endlich die Liebe seines Lebens gefunden zu haben.

Tom und Charlotte sind seit 2009 zusammen

Im Jahr 2009 verliebten sich Tom und Charlotte ineinander. Obwohl sie sich bereits 2010 verlobten, fand die Hochzeit erst im Juli 2014, also vier Jahre später, statt. Sie krönten ihre Liebe im Oktober 2015, als ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt kam.

Charlotte Riley ist ebenfalls Schauspielerin

Nicht nur Tom Hardy sondern auch Charlotte arbeitet als Schauspielerin. Seit Ende ihrer Ausbildung an der London Academy of Music and Dramatic Art im Jahr 2007 steht sie für Fernsehfilme, Serien und Kinofilme vor der Kamera. Zu ihren bekanntesten Rollen zählt „Sarah Hurst“ in „Easy Virtue - Eine unmoralische Ehefrau“ und die Hauptrolle der „Caris“ in „Die Tore der Welt“.

Obwohl beide vielbeschäftigt und oft unterwegs sind, scheint ihre Liebe allem zu trotzen. In der Öffentlichkeit zeigen sich die beiden stets verliebt und superglücklich und sind deshalb gern gesehene Gäste auf jedem roten Teppich. Bei so viel Familienglück bleibt Tom und Charlotte doch nur zu wünschen, dass diese Liebe ewig hält!