Tolle News von GZSZ-Star Linda Marlen Runge

Gute Neuigkeiten für alle GZSZ-Fans: Linda Marlen Runge hat ihren Vertrag bei der beliebten RTL-Soap verlängert und wird als „Anni“ weiterhin „Jasmin“ den Kopf verdrehen.

Linda Marlen Runge (31) wird weiterhin auf den TV-Bildschirmen als „Anni“ in GZSZ zu sehen sein. Die 31-Jährige hat gestern ihren Vertrag bei der RTL-Soap verlängert und hat damit auch der Liebesgeschichte zwischen ihrer Rolle „Anni“ und „Jasmin“ (Janina Uhse, 27) noch eine zweite Chance gegeben. Im Interview mit RTL verriet die stylische Schauspielerin und Musikerin auch den Grund, warum sie der Serie weiterhin treu bleibt: Spaß an ihrem Beruf und am Teamwork haben das Multitalent dazu bewogen, in die Verlängerung bei GZSZ zu gehen. Neben ihrer Berufung als Schauspielerin ist Linda Marlen Runge übrigens auch als Singer-Songwriterin aktiv und wird mit ihrer Band Lejana bald ein neues Album veröffentlichen.

