Tokessa Martinius: Das wurde aus der Ex-GZSZ-Darstellerin

Tokessa Martinius spielte bei GZSZ die „Sonja Wiebe" (© Future Image / imago)

Bekannt geworden ist die Schauspielerin Tokessa Martinus durch ihre Rolle „Sonja Wiebe'' in der erfolgreichen Soap „Gute Zeiten Schlechte Zeiten''. Sie war vier Jahre Bestandteil des Casts und nahm für die Serie verschiedene Soundtracks auf. Doch was ist aus der Schauspielerin geworden?

Tokessa Martinius (40) spielte von 1998 bis 2002 bei GZSZ die Rolle der „Sonja Wiebe", die zuvor von Tina Bordhin (44) verkörpert wurde. „Sonjas" äußerliche Veränderung wurde damals bei GZSZ als Folge einer OP nach einem schweren Unfall erklärt. „Sonja" starb leider bei einem furchtbaren Brand im „Daniels". Ein Comeback zu GZSZ war damit also ausgeschlossen.

Privat und beruflich glücklich

Vor GZSZ war Tokessa schon in Erfolgsformaten wie „Gegen den Wind'' oder „Mensch Pia!" zu sehen. Nach dem Aus bei der RTL-Daily-Soap spielte die Schauspielerin in verschiedenen Serien, wie „Verbotene Liebe'' oder „Lotta in Love'' mit. Auch beim Leipziger Radiosender „ENERGY'' versuchte sie ihr Glück und wurde außerdem für mehrere Werbekampagnen, unter anderem für Tchibo, gebucht. Zudem gibt Tokessa Kindern Schauspielunterricht und bereitet sie auf Castings vor. Von 2014 bis 2016 wirkte sie in der Serie „In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment“ mit.

Bildergalerie: GZSZ-Stars der ersten Stunde damals und heute