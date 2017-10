Töchter von Königin Letizia: Die Prinzessinnen begeistern beim Nationalfeiertag

Königin Letizia von Spanien und ihre Töchter Prinzessinnen Leonor und Sofia bei der Nationalfeiertagsparade (© ZUMA Press / imago)

Königin Letizia ist für ihren stilvollen Modegeschmack bekannt. Den hat sie offensichtlich an ihre hübschen Töchter Leonor und Sofia vererbt, die am Nationalfeiertag mit diesen süßen Outfits überzeugen!

Wer ist denn da so groß geworden? Stilbewusst präsentieren sich die Töchter von Königin Letizia von Spanien (45) während der Nationalfeiertagsparade am Donnerstag in Madrid. Leonor (11) und Sofia (10) stehen ihrer Mama was Mode angeht in Nichts nach.

Prinzessin Leonor trägt ein feuerrotes, ausgestelltes Kleid, zu dem die farblich abgestimmten Ballerinas perfekt passen. Ihre jüngere Schwester kombiniert ein kariertes Kleid zu schwarzen Ballerinas. Einfach hinreißend, die beiden!

Die hübschen Töchter sind übrigens relativ neu bei der Parade dabei. 2013 nahmen Königin Letizia und Gatte König Felipe von Spanien (49) sie zum ersten Mal mit.