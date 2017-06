TLCs „Unschuldig hinter Gittern“: Die neue Crime-Serie mit Gänsehaut-Faktor

TLC: „Unschuldig hinter Gittern“ (© TLC / other)

Es ist wieder so weit. Auf TLC darf sich wieder gegruselt werden. Doch nicht etwa auf Grund irgendwelcher ausgedachter Horrorgeschichten, sondern tatsächlich stattfindender Ungerechtigkeiten. Es geht um Schicksale von echten Menschen, die zu Unrecht hinter Gittern sitzen und darauf hoffen, endlich wieder freizukommen.

Man mag sich gar nicht vorstellen: in den USA sitzen geschätzt rund drei bis fünf Prozent aller 2,4 Millionen Inhaftierten unschuldig hinter Gittern. Das entspricht mindestens 60.000 Menschen, die zu Unrecht verurteilt und in Gefängnisse im ganzen Land gesperrt wurden. Ryan Ferguson (32) war einer von ihnen. Er wurde mit gerade einmal 19 Jahren für einen Mord zu 40 Jahren Haft verurteilt, den er nie begangen hatte. Nur dank der Unterstützung seiner Familie und einer neuen Staatsanwältin konnte der junge Mann seine Unschuld nach zehn Jahren Haft beweisen und kam frei.

TLCs neues Crime-Format

In der neuen TLC-Doku-Serie „Unschuldig hinter Gittern“ hat Ferguson es sich nun zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit Eva Nagao, Geschäftsführerin von „Exoneration Project“, die Wahrheit ans Licht zu bringen und den unschuldig Inhaftierten zu helfen.

TLCs „Unschuldig hinter Gittern“ – „Das Tor zur Hölle“

Gleich in der ersten Folge der neuen TLC-Crime-Serie geht es richtig zur Sache. Es geht um Michael Politte, der im Alter von 14 Jahren seine Mutter nicht nur zu Tode geprügelt, sondern sie anschließend auch noch in Brand gesteckt haben soll. Bis heute beteuert der junge Mann seine Unschuld! Seine Familie glaubt ihm und will alles dafür geben, Michael wieder in Freiheit zu sehen. Ryan Ferguson und Eva Nagao werden alles geben, um die lebenslängliche Haftstrafe aufzuheben. Doch werden sie auch erfolgreich sein und den Justizirrtum beheben können?

Diese und weitere unfassbare Geschichten gibt es ab sofort jeden Donnerstag ab 22.15 Uhr bei „Unschuldig hinter Gittern“ auf TLC zu sehen.