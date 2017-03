TLCs „Tierpolizei Miami“: Tierische Rettungen einer Spezialeinheit

Luis und Saaveda kümmern sich um eine Riesenschlange (© TLC / other)

Florida besitzt eine außerordentliche artenreiche Tier- und Pflanzenwelt - und die gilt es zu beschützen! In der Großstadt Miami sind die engagierten Mitglieder der Tierpolizei für die Sicherheit und die Rettung der Tiere verantwortlich. Ab dem 17. März startet TLCs „Tierpolizei Miami“ und erzählt ihre tierisch spannenden Geschichten...

Die Kriminalität in Miami ist dank der verstärkten Polizei-Präsenz in den letzten Jahren deutlich gesunken. Doch in der Küstenstadt in Florida leben nicht nur rund 400.000 Menschen, sondern auch zahlreiche Tierarten, die beschützt werden müssen.

Die ASU im Dienst der Tiere

Wenn Miamis Tiere in Not sind, hilft die „Animal Services Unit“, kurz ASU, eine Spezialeinheit der Polizei. TLC begleitet in „Tierpolizei Miami“, die rund 20 Mitglieder der ASU, bei ihrem spannenden Alltag.

In Miami gibt es durch das tropische Klima nicht nur entlaufene Hunde und Katzen, sondern auch Alligatoren auf dem Highway oder Riesenschlangen im Vorgarten. Die Spezialeinheit ist allerdings für den Umgang mit wilden Tieren bestens gewappnet.

Die Bärenrettung

Die erste Folge von „Tierpolizei Miami“ startet direkt tierisch spannend. Nach einem Biss von einer Klapperschlange braucht ein Hund namens Rocco sofort die Hilfe der Polizisten, denn eine Klapperschlange kann mit einem giftigen Biss sechs Menschen töten! Das lebensrettende Antiserum muss her – und zwar schnell.

Nach diesem nervenaufreibenden Einsatz rückt der Feierabend in weite Ferne, als das Team mitten in der Nacht ausrücken muss, um einen Schwarzbären zu finden und einzufangen. Das Tier wurde auf dem Highway angefahren und braucht dringend tierärztliche Hilfe.

Ob es der ASU gelingt, Rocco das Leben zu retten und den wilden Bären einzufangen, seht ihr ab heute, 17. März, immer werktags um 10.40 Uhr bei TLC.