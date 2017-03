TLCs „Mein Traum in Weiß: Randys Top 10“: Er kleidet die Bräute ein

Katerina Kotzias sucht mit Randy ihr perfektes Brautkleid (© TLC / other)

Für den schönsten Tag aller Zeiten will jede Braut einfach fabelhaft aussehen - und dafür ist das richtige Brautkleid einfach die Voraussetzung. In der neuen TLC-Serie „Mein Traum in Weiß: Randys Top 10“ hilft Fashion Director Randy Fenoli den Frauen genau dieses Traumkleid zu finden.

Obwohl die Hochzeit natürlich für beide Partner ein besonderer Tag ist, ist insgeheim allen klar, wer von beiden im Rampenlicht steht: die Braut! Damit diese wunderschön aussieht und ihrem Angebeteten vor dem Altar den Atem raubt, hat TLC den Fashion Director und Spezialisten für Brautmoden Randy Fenoli (46) mit ins Boot geholt. Der hilft in seiner Show „Mein Traum in Weiß: Randys Top 10“ Bräuten bei der perfekten Wahl des Hochzeitskleides und gibt ihnen seine fachmännischen Tipps mit auf den Weg. Dabei gilt immer: „Please don't forget: Randy knows best!“ (dt.: „Nicht vergessen, Randy weiß es am besten!“)

Ein Kleid für jede Figur

Fashion Director Randy kennt alle potenziellen Problemzonen einer Frau: Egal ob zu ausladende Hüften, ein bisschen Speck am Bauch, ein flacher Po oder eine zu kleine Oberweite – er hat für jede Braut eine individuelle Lösung parat. In der ersten Folge geht es um genau diese Hürde beim Brautkleid-Kauf. Randy ist sich sicher: Bei jeder Frau lassen sich die Vorzüge betonen und von kleinen Makeln ablenken – wenn sie Randys Tipps nur annehmen!

In der zweiten Folge geht es um außergewöhnliche Hochzeiten: Für eine Trauung am Strand, für eine Westernhochzeit oder eine indische Trauung à la Bollywood müssen auch außergewöhnliche Kleider her.

Ob Randy es schafft, alle Bräute glücklich zu machen, seht ihr ab heute immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf TLC – und das sogar in Doppelfolgen!