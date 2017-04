TLCs: „Mädels-Alarm! Sechs Töchter im Haus“: Ihr turbulenter Alltag zu acht

Adam Busby hat sechs Töchter (© TLC / other)

TLC erfreut alle „Mädels-Alarm!“-Fans mit einer zweiten Staffel rund um Danielle, Adam und ihre sechs Töchter. Die nächsten Folgen drehen sich um den turbulenten Alltag der Familie und darum, wie die Eltern der Mädchen versuchen, für jede genug Zeit und Liebe aufzubringen.

Danielle und Adam Busby sind Eltern von sechs Mädchen. Blayke, ihre erste Tochter, wünschte sich sehnlichst ein Geschwisterchen. Durch eine künstliche Befruchtung wurde Danielle wieder schwanger – allerdings mit Fünflingen! Und das obwohl die Chance bei 1:50 Millionen steht! Die erste Staffel drehte sich ganz um die Fünflings-Schwangerschaft und die Geburt der Kinder, in der zweiten Staffel von TLCs „Mädels-Alarm! Sechs Töchter im Haus“ begleitet die Kamera die Eltern der sechs Mädchen bei ihrem stressigen Alltag zu acht.

Das Haus der Busbys in League City, Texas, hat sich mittlerweile in eine Babystation verwandelt und sobald eines der Mädchen aufhört zu weinen, schreit das nächste Baby los. Das bedeutet Füttern, Windelnwechseln und Baden im Akkord! Mit vollem Einsatz versuchen Danielle und Adam für jedes ihrer Kinder genug Zeit und Liebe aufzubringen und das ist manchmal gar nicht so einfach.

Sorgenkind bei „Mädels-Alarm! Sechs Töchter im Haus“

Bald platzt das Haus der Busbys vor lauter Fläschchen, Windeln und Rasseln aus allen nähten. Fünf Babys bedeutet eben auch, alles fünffach kaufen zu müssen. Dafür ist in ihrem Haus aber eindeutig zu wenig Platz – schließlich lebte die Familie vorher zu dritt dort! Fünffach-Mama Danielle hat auch schon ein Traumhaus mit 370 Quadratmetern und viereinhalb Bädern in Aussicht. Das Haus hat allerdings einen Haken: Es kostet ein Vermögen! Doch Papa Adam will seiner Frau diesen Wunsch erfüllen und tut alles, um das Geld zusammenzukratzen.

Und dann kommt noch die Sorge um Hazel dazu, die unter einer Augenkrankheit leidet. Ein Besuch bei einem Spezialisten soll in dieser Hinsicht endlich Klarheit verschaffen.

Ob die Busbys tatsächlich bald in ihr Traumhaus einziehen können und ob der Arzt der kleinen Hazel helfen kann, erfahrt ihr ab dem 3. April immer montags um 20.15 Uhr bei „Mädels-Alarm! Sechs Töchter im Haus“ auf TLC.