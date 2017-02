TLCs „Katie Price - mein Ponyhof“: Katie tauscht ihre High Heels gegen Reitstiefel

Katie Price hat eine neue Reality-Show auf TLC (© TLC / other)

Katie Price-Fans aufgepasst: Ab heute Abend startet die sechsteilige Doku-Serie „Katie Price - mein Ponyhof“ auf TLC und ermöglicht uns einmalige und ganz neue Einblicke in das Leben des Models, ihrer fünf Kinder und ihrem Ehemann auf der Farm.

Reitstiefel statt High Heels und Pferdestall statt Boxengasse: Katie Price (38) zeigt in ihrer neuen TLC-Reality-Show „Katie Price – mein Ponyhof“ eine ganz neue Seite von sich! Unglaublich aber wahr: Das Playmate lebt mit seiner Familie und ohne viel Prunk mit rund hundert Tieren auf einer Farm. In einer sechsteiligen Dokumentation begleitet TLC das Leben auf dem Ponyhof des It-Girls einen Sommer lang und präsentiert uns damit Reitstunden der Extraklasse.

Katie Price: Diese Serie verbindet ihre Leidenschaften

Katie, die selbst seit ihrem siebten Lebensjahr begeisterte Reiterin ist, möchte sowohl ihrer Tochter Princess und Sohn Junior, als auch den Kindern von Bekannten den Umgang mit den Pferden näherbringen. „Für mich wurde ein Traum wahr, denn die Serie vereint meine größten Leidenschaften: meine Familie, Freunde und meine Tiere“, so Katie.

Über den Sommer müssen sich die Kinder in sechs Prüfungen beweisen: Jagdreiten, Springreiten, Dressur- und Westernreiten, Galopprennen und Polo. Das natürlich alles mit Glitzer, Glamour und noch mehr Pink! In den Reitstunden wird schnell klar: Katie hat das Sagen in diesem Pony-Club und das sorgt für ordentlich Zündstoff zwischen allen Beteiligten. Da sind Dramen und reichlich Ärger vorprogrammiert.

Abenteuer Jagdreiten

In der ersten Folge geht es auf dem Pony-Hof direkt rund. Während Kieran, von dem sie mittlerweile getrennt ist, neue Boxen für die Pferde bauen soll, haben die Kinder ihre erste Reitstunde. Das Jagdreiten ist eine der ältesten Traditionen des Reitsports und keine leichte Übung. Schnell macht sich Chaos breit und die Kids müssen starke Nerven beweisen...

„Katie Price - mein Ponyhof“ kommt ab dem 6. Februar immer montags um 21:10 Uhr auf TLC!