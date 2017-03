TLCs „Internet der Lügen“: Hier wird die dunkle Kehrseite des Webs beleuchtet

TLCs „Internet der Lügen“ zeigt die Gefahren im World Wide Web (© TLC / other)

Crime-Serien-Fans aufgepasst! In „Internet der Lügen“ zeigt TLC was im World Wide Web so alles passieren kann. Dubiose Gestalten, Betrug und böse Beschimpfungen sind dabei erst der Anfang, denn auch Verbrecher sind im Internet unterwegs. Bei diesen Geschichten läuft einem ein kalter Schauer über den Rücken - denn jeder kann betroffen sein.

Surfen, chatten und Social Media sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Ein Blick auf die Straße genügt, um zu erkennen: Das Smartphone und die damit verbundene Internetverbindung sind unser alltäglicher Begleiter. TLCs Crime-Serie „Internet der Lügen“, die sich mit den Gefahren im World Wide Web beschäftigt, geht ab heute Abend weiter – und noch immer gibt es unglaubliche Fälle zu berichten!

Vor allem gutgläubige User, Singles, die nach der großen Liebe suchen oder Arbeitslose auf Jobsuche sind leichte Opfer für Internet-Betrüger. In „Internet der Lügen“ wird die dunkle Kehrseite des Webs beleuchtet. Dubiose Nachrichten und öffentliche Beleidigungen sind hier nur der Anfang! Die Serie beweist: Es kann viel schlimmer kommen! Denn mittlerweile suchen auch Verbrecher und Mörder ihre Opfer immer öfter im Internet – und die haben es leicht, denn wir geben oft mehr von uns preis, als uns bewusst ist.

„Mama Münchhausen“

In „Mama Münchhausen“ geht es direkt zur Sache. Lacy Spears ist Betreuerin in einer Kindertagesstätte, doch obwohl sie den ganzen Tag mit Kindern zusammen ist, wünscht sie sich sehnlichst auch ein eigenes Kind. Endlich wird Lacy schwanger und bekommt einen kleinen Jungen. Doch damit fängt der Leidensweg erst an: Der kleine Garnett wird krank und seine Mutter sucht im Internet nach Hilfe. Als es dem Kleinen immer schlechter geht, schaltet sich die Polizei ein – und die hat einen furchtbaren Verdacht...

Was die Polizei befürchtet und ob der kleine Garnett doch noch gerettet werden kann, erfahrt ihr ab heute Abend immer mittwochs um 22.00 Uhr bei „Internet der Lügen“ auf TLC!