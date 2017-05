TLCs „Instaglamour“: Das neue Social-Media-Magazin mit Charlotte Würdig und Sila Sahin

TLCs „Instaglamour“ - Sila Sahin und Charlotte Würdig (© TLC / other)

Es geht um Promis, Lifestyle und top aktuelle News in den sozialen Netzwerken. Das neue TLC-Format „Instaglamour“, moderiert von Charlotte Würdig und Sila Sahin, wird ein echter News-Hotspot.

In der heutigen Zeit sind soziale Netzwerke wohl der Ort, an dem man alles über Stars und Sternchen, deren Leben und auch deren Arbeit erfährt. Es gibt Unmengen an Fan-Pages und offizielle Profile der Stars. Da passiert es leicht, den Überblick zu verlieren und wichtige News gar gänzlich zu übersehen.

Aber nicht mehr lange, denn genau hier setzt TLCs neues, wöchentliches Lifestyle-Magazin „Instaglamour“ an. Wie der Name schon verrät, geht es um Instagram und Co. Die beiden attraktiven Moderatorinnen Charlotte Würdig (38) und Sila Sahin (31) melden sich von Berlins heißesten Pflastern. Dabei halten sie die Zuschauer stets darüber auf dem Laufenden, welchen Promi-Profilen sie unbedingt folgen müssen, welche Neuigkeiten brand aktuell und absolut wissenswert sind, und was eigentlich Backstage bei Promi-Events wie den Oscars oder der Victoria’s-Secret-Fashion-Show läuft. Die Top-Outfits der Stars, aktuelle Schwangerschafts-Posts von Beyoncé und Co. sowie die neuesten Liebespaare und Trennungen werden nicht mehr verpasst. Bei TLCs „Instaglamour“ bleibt sicher kein Interesse unbefriedigt.

Ab dem 4. Mai können sich die Zuschauer jeden Donnerstag ab 21.45 Uhr auf TLC über neuen Klatsch von Charlotte Würdig und Sila Sahin freuen. Mit dieser Show entgeht einem bestimmt Nichts mehr aus der Welt der Stars und Sternchen.