TLCs „Die Raum-Stylisten – Wer dekoriert am besten?“ geht in die dritte Runde

TLCs „Die Raum-Stylisten“-Jury (© TLC / other)

Deko ist nicht gleich Deko. Hinter einer stimmigen Inneneinrichtung steckt wesentlich mehr als nur ein paar Kerzen aufzustellen. Das zeigen ab dem 8. Mai auch wieder die Kandidaten der TLC-Deko-Show „Die Raum-Stylisten – Wer dekoriert am besten?“.

Es bricht wieder das Deko-Fieber aus. Bereits zum dritten Mal startet die TLC-Serie „Die Raum-Stylisten – Wer dekoriert am besten?“ in eine Runde der Kreativität, der Spannung und am Ende hoffentlich wieder mit glücklichen Hauseigentümern.

Dabei gilt es für die Kandidaten nicht nur einfach Räume hübsch zu dekorieren, sondern wieder in mehreren Disziplinen zu glänzen. Jeder Kandidat darf einen Raum eines Zuschauers aufhübschen, muss sich jedoch an strikte Vorgaben halten. Beispielsweise hat jeder Amateur-Designer ein £1.000-Budget und nur wenig Zeit für die Kreation seines persönlichen Traum-Zimmers. Zuerst müssen die Kandidaten innerhalb einer Woche ein Konzept nach Wünschen der Hausbesitzer entwerfen und dann innerhalb von nur drei Tagen und mit je nur einem Handwerker und einem Dekorateur an der Seite, das ganze Konzept in die Tat umsetzen.

Die Gewinner der einzelnen Folgen ziehen dann wieder in das große Finale am Staffelende ein. Hier wartet dann eine noch größere Deko-Challenge, bei der die Finalisten in drei Tagen die Inneneinrichtung eines ganzen Hauses gestalten dürfen. Und wieder gilt es nicht nur die Hauseigentümer, sondern auch die Jury vom eigenen Können zu überzeugen. Die harte aber faire Jury besteht dabei aktuell aus Designerin Sophie Robinson, Kritiker Tom Dyckhoff und (Innen-)Architekt Daniel „Dan“ Hopwood.

TLCs „Die Raum-Stylisten“: Auf die Plätze, fertig, einrichten!

Los geht’s mit vier motivierten und höchst unterschiedlichen Kandidaten. Da hätten wir Holly, die Buntes liebt, Sharon, die eher das Dramatische bevorzugt, Jane, die dem skandinavischen Stil verfallen ist und zu guter Letzt noch Frankie, absoluter Fan des orientalischen Stils. Es wird also spannend, wie gut sich die Anwärter auf den großen Titel - auf der einen Seite mit ihren eigenen Stil-Vorstellungen zurückhalten können - und gleichzeitig mit eben genau diesen individuellen Vorlieben glänzen.

Für die erste Runde geht es dabei in vier neue Schlafzimmer in einem Londoner Haus, welches im modernistischen Stil zu einem Wohnhaus umgestaltet werden soll, nachdem es ursprünglich als Gesundheitszentrum zweier Ärzte diente.

Zu sehen gibt’s „Die Raum-Stylisten – Wer dekoriert am besten?“ ab Montag, den 8. Mai 2017 um 18.20 Uhr, und immer montags natürlich auf TLC.

Übrigens auch bei TLCs „Die Haus-Stylisten - Verschönern und verkaufen“ dürften Wohn- und Einrichtungs-Fans auf ihre Kosten kommen.