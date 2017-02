TLCs „Die Haus-Stylisten – Verschönern und verkaufen“: Sie machen aus jeder Bruchbude ein Traumhaus

TLCs „Die Haus-Stylisten“ (© TLC / other)

Eine Bruchbude in 30 Tagen in ein Traumhaus verwandeln - und das für wenig Geld. Darin sind Kortney und Dave Wilson die absoluten Profis! Die TLC-Serie „Die Haus-Stylisten - Verschönern und verkaufen“ begleitet das Ehepaar bei seiner spannenden Arbeit auf dem Bau. Ab dem 23. Februar geht die Serie direkt in die zweite Staffel - genau das Richtige für alle TLC-Fans!

Kortney und Dave Wilson sind ein perfekt eingespieltes Team: Sie ist professionelle Immobilien-Maklerin, er ist Meister der Renovierungen – sie entwirft, er baut! Die beiden sind allerdings nicht nur Geschäfts-, sondern auch Ehepartner und packen alles gemeinsam an.

In der TLC-Doku-Serie „Die Haus-Stylisten - Verschönern und verkaufen“ sind Kortney und Dave auf der Suche nach alten, heruntergekommenen Häusern in Nashville, Tennessee. Sie versuchen diesen Bruchbuden mit viel Kreativität und noch mehr Hingabe ein neues Leben einzuhauchen und wahre Traumhäuser aus ihnen zu machen. Die Herausforderung: Für die Komplett-Renovierung geben sie sich gerade einmal 30 Tage Zeit. Erschwerend kommt hinzu, dass ihr Budget immer sehr begrenzt ist, denn sie müssen die Häuser letztendlich an Kunden verkaufen.

Heute auf TLC: „Klein aber fein“

In der heutigen Folge von „Die Haus-Stylisten“ entscheidet sich das Ehepaar Wilson für ein kleines Haus mit Garten und Garage. Doch auch aus kleinen Häusern können Kortney und Dave Großes schaffen! Das Ziel: Die Garage soll als schnuckeliges Gästehaus dienen und das Haus selbst in eine Wohlfühl-Oase verwandelt werden. Bei der Inneneinrichtung setzt die Maklerin auf starke Kontraste und verrückte Möbel, an denen sich die Geister scheiden. Deshalb sucht sie auch Hilfe bei Assistentin Abby, die sie bei dieser aufwändigen Einrichtung und Farbgestaltung unterstützen soll. Schnell wird klar, dass auch scheinbar kleine Projekte große Kosten aufwerfen können! Ob die Wilsons den Zeitplan einhalten können und die Kosten am Ende doch noch unter Kontrolle kriegen, seht ihr heute Abend um 17:15 Uhr auf TLC.

Wer von „Die Haus-Stylisten - Verschönern und verkaufen“ noch lange nicht genug hat, hat Glück: Ab dem 23. Februar geht die Serie rund um Renovierung und das Wilson-Ehepaar nahtlos in die zweite Staffel über – zu sehen immer Montag bis Freitag um 17:20 Uhr auf TLC!