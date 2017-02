TLCs „Die Fashion-Therapie“: Jetzt wird umgestylt!

June Ambrose ist Star-Stylistin (© TLC / other)

Gute Neuigkeiten für TLC-Fans und Fashionistas: Ab dem 23. Februar läuft die Serie „Die Fashion Therapie“ an, in der Star-Stylistin June Ambrose modischen Notfällen wieder auf die Beine hilft.

Die neue TLC-Doku-Serie „Die Fashion Therapie“ begleitet Frauen, die in modischen Notsituationen Top-Stylistin June Ambrose um Hilfe bitten. Sie ist die absolute Expertin im Kaschieren von Problemzonen und dem Ausbügeln von seltsamen Geschmacksverirrungen, denn die Fashionista hat über 20 Jahre lang Promis mit Klamotten und Stylings ausgestattet.

Super Styling für normale Frauen

In „Die Fashion Therapie“ geht es aber nicht um Stars, sondern um ganz normale Frauen, die eine stylische Nachhilfestunde mehr als nötig haben und sich eine optische Verwandlung wünschen. Dafür müssen die Frauen nur ein Foto mit dem Hashtag #savemystyle, also #rettemeinenstyle, posten. Wenn sie dann ausgewählt werden, kann die Rundumveränderung auch schon beginnen!

Dabei wird mal wieder klar: Kleider machen Leute und in jeder noch so grauen Maus steckt eine Fashion-Lady, die nur zum Vorschein gebracht werden muss. Kleidung ist eben mehr als etwas zum Anziehen, nämlich eine echte Therapie.

Mamis Mode Makeover

In der ersten Folge dreht sich alles um Neu-Mama Devon aus Long Island, die seit der Geburt ihres Babys einen Style-Faktor hat, der gegen Null geht: Sie tendiert zum täglichen Schlabber-Look, trägt sogar die XXL-Shirts ihres Ehemannes und vernachlässigt dadurch natürlich ihre Weiblichkeit. Doch damit soll jetzt Schluss sein! Stylistin June weiß genau, was das Wichtigste für Devon ist. Neben einem farbenfrohen, aber bequemen Look für den Alltag muss sie wieder lernen, sich selbst zu lieben.

Die TLC-Fans können sich danach direkt auf eine weitere Folge „Die Fashion-Therapie“ freuen. In „Aus Glitzer wird Glamour“ versucht Stylistin June, Kandidatin Junanita aus ihrem übertriebenen Glitzer-Style zu helfen und eine echte Glamour-Queen aus ihr zu machen.

Ob ihr das gelingen wird seht ihr ab dem 23. Februar immer donnerstags um 21.10 Uhr auf TLC – und das jeweils mit zwei Folgen nacheinander!