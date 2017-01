TLCs „Die Chrisleys – So geht reich!“: eine Südstaatenfamilie wie aus dem Bilderbuch

TLC-Serie „Die Chrisleys - So geht reich!“ (© TLC / other)

Es gibt wieder Neugikeiten für alle TLC-Fans! „Die Chrisleys - So geht reich!“ geht in die zweite Staffel. Vater Todd, seine Frau Julie und ihre fünf Kinder machen einige Veränderungen durch - und wir dürfen uns auf Familiendramen vom Feinsten freuen.

Multimillionär und Vater Todd Chrisley hat alle Hände voll zu tun: der Geschäftsmann muss neben seiner eigentlichen Arbeit seinen Familien-Clan managen – und das ist gar nicht so einfach! Für seine Familie ist das Beste gerade gut genug und der überfürsorgliche Helikopter-Vater lässt seine fünf Kinder nur ungern aus den Augen. Die privilegierten Kids haben es deshalb oft nicht leicht mit „Daddy“.

Die ältesten Kinder Kylie und Lindsie, die Teenager Chase und Savannah, Nesthäkchen Grayson und Ehefrau Julie komplettieren die Südstaatenfamilie.TLCs „Die Chrisleys – So geht reich!“ ist eine Serie voll Familiendramen und einem Vater, der das Leben seiner Kinder gut überwacht. TLC nimmt uns mit in das turbulente und zugleich glamouröse Leben einer Millionärsfamilie und zeigt die Wünsche und Probleme der High Society.

College-Start und andere Sorgen

Nach dem Umzug in eine neue Villa geht es bei den Chrisleys direkt weiter mit gravierenden Veränderungen. Teenager Savannah zieht aus, um aufs College in Nashville zu gehen. Das Loslassen fällt den Eltern Todd und Julie sehr schwer und so überlegt der Familienvater den Wohnsitz der kompletten Familie nach Nashville zu verlegen. Währenddessen hat Sohn Chase ganz andere Sorgen. Auf der Suche nach einer neuen Geldquelle überlegt er, ob er in ein Patent investieren oder doch seine Karriere als Profigolfer vorantreiben soll.

Ob die Chrisleys tatsächlich nach Nashville ziehen und welche Dramen es sonst noch zu bewältigen gibt, seht ihr in der neuen Staffel ab dem 13. Januar um 16.20 Uhr auf TLC.