TLCs „Diagnose gesucht“: In der neuen Doku-Serie kann jeder mal der Arzt sein

TLC „Diagnose gesucht“ (© TLC / other)

Viele haben bereits Erfahrungen darin gesammelt, mittels Google und Co. Eigendiagnosen auf Basis selbst empfundener Symptome zu erstellen. TLC hebt das Ganze auf eine neue Ebene. Jetzt dürfen die Zuschauer tatsächlich in die Rolle des Arztes schlüpfen und selbst die skurrilsten Krankheiten diagnostizieren.

Wäre es nicht schön, selbst in die Rolle eines versierten Arztes zu schlüpfen, wie in all den amerikanischen und deutschen Serien? Wer hat nicht schon zuhause gesessen und davon geträumt, als anerkannter Mediziner lebensrettende Diagnosen zu stellen? TLC macht genau DAS mit der neuen Doku-Serie „Diagnose gesucht“ möglich!

In der Doku-Reihe geht es darum, den Zuschauern unterschiedliche Symptome von Patienten möglichst authentisch aufzuzeigen. Die Zuschauer müssen dann selbst ran und versuchen herauszufinden, an welcher mysteriösen Krankheit der jeweilige Patient leidet. Natürlich geschieht das nicht ganz ohne Hilfestellung. Zusätzlich zu den teils emotionalen, teils sogar humorvollen Berichten der Betroffenen werden dem Rezipienten noch On-Screen-Einblendungen mit einer Auswahl der möglichen Diagnosen von medizinischen Experten an die Hand gegeben. Den Rest der ärztlichen Arbeit aber muss der Zuschauer mittels seiner Fähigkeiten, verschiedene Anhaltspunkte richtig miteinander zu kombinieren, selbst leisten.

Ob nun ein Mann ohne Brustwarzen, ein Patient mit exzessivem Haarwuchs oder eine Frau, die ihre Augen nur öffnen kann, wenn sie singt, sie alle suchen nach Antworten…

TLCs „Diagnose gesucht“ – Episode 1

Am 16. Mai geht’s los. Und die Serie startet gleich mit den besten Beispielen in die knifflige Diagnosesuche: Lorna, eine Mutter, die aufgrund ihrer auf unerklärliche Weise extrem angeschwollenen Beine mittlerweile weder Autofahren, noch mit ihren Kindern spielen kann, weiß nicht, was mit ihrem Körper los ist. Richard ist ein pensionierter Lehrer mit seltsamen Hautflecken. Die Flecken hat er zwar schon seit seiner Jugend, doch Gewissheit über die genaue Art der Krankheit in Form einer Diagnose hätte der pensionierte Lehrer verständlicherweise trotzdem gerne. Auch ein mysteriöser Gegenstand im Darm eines Patienten, ein seltsamer Parasitenbefall sowie der Einsatz ungewöhnlicher Hausmittel gegen Hautkrankheiten sind in der Auftakt-Folge zu sehen. Es wird also knifflig, spannend und mit Sicherheit höchst unterhaltsam.

Zu sehen gibt es die neue Doku-Serie „Diagnose gesucht“ ab 16. Mai und immer dienstags um 20.15 Uhr auf TLC.