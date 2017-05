TLCs „Cake Boss – Buddys Tortenwelt“: Heute wird es märchenhaft

Buddy Valastro in TLCs „Cake Boss – Buddy‘s Tortenwelt“ (© tlc / other)

Das Kochen und Backen ist für Buddy Valastro kein einfacher„Beruf“ - es ist eine Berufung. Am 24. Mai begeistert der Künstler der Backstube wieder im Fernsehen, genauer gesagt in „Cake Boss – Buddys Tortenwelt“ auf TLC.

Hier geht es nicht einfach nur um Torten. Es geht um Kunst, Leidenschaft, Familie und ganz viel Liebe zum Handwerk. Der berühmte Küchenchef und Tortenmeister Buddy Valastro (40) aus New Jersey hat mit dem TLC-Format „Cake Boss – Buddys Tortenwelt“ eine Reality-Fernsehsendung, die bereits stolze acht Staffeln vorzuweisen hat. Auch mit „Next Great Baker“ oder „Buddys Familienurlaub“ feierte er große Erfolge. Neben seinem persönlichen Arbeitsalltag ist immer auch seine Familie, die mit ihm die Ladenkette „Carlos Bakery“ stemmt, zentraler Bestandteil der Formate.

Als einer der besten Tortenkünstler der USA zaubert der 40-Jährige unter anderem in seinem Laden in New Jersey Torten in allen Farben, Größen und Formen. Egal welches Motto eine Party oder ein Ehrentag hat, Buddy kreiert die perfekte Torte dafür!

Wer glaubt, es ginge hier nur um langweiliges Teigmischen und anschließendes Verzieren, der liegt weit daneben. Bei Buddy wird gezimmert, gebohrt und geschweißt, wenn es die Situation und vor allem die Torte erfordert. So entstehen zum Beispiel köstliche Kunstwerke in Form eines U-Boots für die US-Marine oder auch eine pinkfarbene Handtasche für eine weitere Auftraggeberin.

Daneben mischt die Familie des 40-jährigen, in Italien verwurzelten Starkochs, die Backstube und damit auch die Show „Cake Boss – Buddys Tortenwelt“ ordentlich auf. Mit viel Temperament, Familiensinn und Leidenschaft für die Arbeit packen alle mit an, von der Mutter über die vier Schwestern bis hin zu allen drei Schwagern, plus noch weitere Mitarbeiter.

TLCs „Cake Boss – Buddys Tortenwelt“ - Buddy im Wunderland

Eine Torte für eine Schule. Das sollte doch nicht so aufwendig sein, sollte man meinen. Doch es wäre nicht Buddy Valastro, wenn am Ende nicht ein echtes Kunstwerk auf die Kunden warten würde und es wäre auch nicht Buddy Valastro, wenn es nur ums Backen ginge. Der 40-Jährige soll für eine Schule im Rahmen einer „Alice im Wunderland“-Aufführung ein Meisterwerk kreieren. On Top schlägt der Schulleiter dem Tortenkünstler doch tatsächlich vor, selbst Teil der Aufführung zu werden und eine Sprechrolle zu übernehmen.

Daneben erhält Chefkonditor Mauro den Auftrag seines Lebens: Er soll für sein großes Idol, den Baseball-Star Carlos Beltrán (40), eine Torte für dessen Stiftung zaubern. Eine große Ehre für den Konditor und Nervenflattern ist vorprogrammiert.

Wie sich die Konditormeister und die Crew um sie herum schlägt und welche delikaten Meisterwerke am Schluss auf diese und weitere Kunden warten, gibt es bei „Cake Boss – Buddys Tortenwelt“ am 24. Mai ab 20.15 Uhr auf TLC zu sehen. Dabei werden immer gleich drei halbstündige Folgen hintereinander ausgestrahlt. Backkunst, Familienwahnsinn und Spaß pur!