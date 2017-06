TLCs „Cake Boss - Buddys Tortenwelt“: Heute startet die neue Staffel

Buddy Valastro in „Cake Boss – Buddy‘s Tortenwelt“ auf TLC (© tlc / other)

Torten-Chef und sympathischer Ladenbesitzer Buddy Valastro ist endlich wieder zurück auf TLC! Mit der mittlerweile neunten Staffel „Cake Boss – Buddys Tortenwelt“ beginnt am 14. Juni eine weitere Reihe beeindruckender Tortenkunstwerke und deren teils unglaublicher Geschichten auf TLC.

Buddy Valastro (40) ist nicht nur Konditor aus Leidenschaft, sondern auch einer der besten Torten-Künstler der Vereinigten Staaten. Detailgetreue Kleinstarbeit, ebenso wie Zimmern, Bohren oder Schweißen – in Buddys Backstube wird für die ausgefallensten Motto-Torten getan, was eben getan werden muss!

Das Backen und Verzieren der essbaren Kunstwerke ist seit seinem 17. Lebensjahr und mittlerweile acht veröffentlichten „Cake Boss - Buddys Tortenwelt“-Staffeln auf TLC, Buddys Beruf. Sein Shop in New Jersey, den er gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern führt, ist für Budddy eine wahre Herzensangelegenheit.

„Der Drache spuckt Feuer“ in Buddy Valastros Backstube

Am 14. Juni 2017 ist es endlich wieder so weit: „Cake Boss – Buddys Tortenwelt“ geht in eine neue und damit bereits neunte Runde. Los geht es dabei gleich mit mächtig Aufregung – und Feuer! Für ein Ritterturnier will Buddy eine Drachentorte backen, die den Ritterkämpfen der Veranstaltung gerecht wird. Doch das ist im wahrsten Sinn ein Spiel mit dem Feuer, denn nach der ersten, zu mickrigen Flamme, droht das Feuer im zweiten Anlauf gefährliche Ausmaße anzunehmen! Doch Buddy wäre nicht der „Cake Boss“, würde er nicht auch dafür eine Lösung finden, oder?

Es bleibt spannend und endlich heißt es wieder: „An die Springform, fertig, los!“, in Buddy Valastros „Cake Boss – Buddys Tortenwelt“ ab dem 14. Juni immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf nur TLC.