TLC: „Liebe mit Schönheitsfehler“ – Wie man trotz Handicap die Liebe findet

TLCs neue Doku "Liebe mit Schönheitsfehler" (© TLC / other)

Eine neue Liebe zu finden kann so schon schwer genug sein. Doch für Menschen mit einem Handicap wird diese Suche zu einer wahren Herausforderung. Wann erzählt man seinem Gegenüber von seinem persönlichen Geheimnis, wenn man auf dem ersten Blick doch ganz normal wirkt? Diesem Thema widmet sich die neue TLC-Serie „Liebe mit Schönheitsfehler“ und begleitet Menschen mit Handicap auf ihrer Suche nach einem neuen Partner.

Die Suche nach der Liebe kann sich manchmal als sehr schwer herausstellen. Vor allem für Menschen mit Handicap wird dies zu einer Aufgabe, bei der sie ihre Ängste überwinden müssen. Denn obwohl sie aufgeschlossen und sympathisch sind, fühlen sie sich selbst meist nicht begehrenswert. Doch wenn sie sich für Dates entscheiden, kommt früher oder später die Frage auf: Wie sage ich meinem Gegenüber, dass ich ein Handicap habe?

Diesem Thema stellt sich TLC in seiner neuen Serie „Liebe mit Schönheitsfehler“ und zeigt mit Vicky, Jen, Danny und vielen weiteren, Menschen, die sich trotz ihres Handicaps auf die Suche nach einem neuen Partner machen. Vicky leidet an Hyperhidrose, einem unkontrollierbaren und übermäßigen Schwitzen. Jen ist durch ihren vollständigen Haarausfall verunsichert und Danny hat seit einem Unfall nur noch einen Arm. In der Doku-Serie lassen sie sich bei ihren Dates und dem wichtigen Zeitpunkt der Wahrheit begleiten.

„Liebe mit Schönheitsfehler“ – „Unterwasser-Kuss“

Danny, der seit einem Motorradunfall schulteramputiert ist und eine Prothese trägt, trifft sich in der heutigen Folge bereits zum dritten Mal mit Rachel. Für das Date hat er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er will mit Rachel tauchen gehen und ihr damit sein Geheimnis offenbaren. Wie wird Rachel auf die Schulterprothese von Danny reagieren? Und wie geht es Danny nach dieser Offenbarung? Das und viele weitere Geschichten seht ihr immer dienstags um 20.15 Uhr bei „Liebe mit Schönheitsfehler“ auf TLC.