Tim Wiese: So sah der Wrestler früher aus

So athletisch sah Tim früher aus (© Sven Simon / imago)

Tim Wiese ist den meisten von uns als extrem trainierter Wrestler bekannt. Dass der in NRW geborene Sportler aber auch mal weniger muskulös unterwegs war, zeigt ein Foto aus Zeiten seiner Fußballkarriere.

Bevor sich Tim Wiese (35) für eine Karriere als Wrestler entschied, hütete er bei Vereinen wie Werder Bremen und TSG 1899 Hoffenheim das Tor. Dass der Bergisch Gladbacher aber jetzt nicht mehr kickt, sondern im Wrestling seine Berufung gefunden hat, hat seine Spuren hinterlassen.

Der Körper des Sportlers wirkte zu Kicker-Zeiten zwar athletisch trainiert, aber war noch weit entfernt von den großen Muskelpaketen, die er heute stolz zeigt. Durchrtrainierte Fußballerwaden scheinen dem Ex-Mitglied der Nationalmannschaft nicht mehr gereicht zu haben.

Unter dem Namen „The Machine“ trat Wiese am 3. November letzten Jahres in einem Wrestling-Kampf in der Münchner Olympiahalle an – und siegte mit seinem Team. Für das Wrestling scheint der ehemalige Nationaltorhüter also jetzt genau die richtige Statur zu haben.