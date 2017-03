Tim Mälzer: So tickt der beliebte Fernsehkoch

Tim Mälzer gibt nicht gerne Auskunft über sein Privatleben (© Future Image / imago)

Seine größte Leidenschaft ist das Kochen: Tim Mälzer zaubert in der Küche geradezu himmlische Gerichte. Seit Ende 2003 tritt er regelmäßig im TV vor den Herd und lässt sich beim Kochen über die Schultern schauen. Dabei hat Tim Mälzer noch ganz andere Seiten!

„Geboren um zu kochen“ nannte Tim Mälzer (46) sein erstes Kochbuch und behielt mit diesem persönlichen Titel ganz klar Recht. Der 46-Jährige ist ein leidenschaftlicher Koch, der seit 2003 im TV vor dem Herd steht und seine Zuschauer mit neuen Rezepten beglückt. Nach seiner dreijährigen Kochausbildung in Hamburg lebte und arbeitete Tim zwei Jahre in London. Kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland übernahm er im Sommer 2002 sein erstes Restaurant „Das Weiße Haus“.

Seit 2003 ist Tim Mälzer als Fernsehkoch aktiv. Mit „Schmeckt nichts, gibt’s nicht“, „Die Kocharena“ und „Johannes B. Kerner – Kochen bei Kerner“ feierte Tim große Erfolge. Zwischen 2006 und 2007 musste der erfolgreiche Star-Koch jedoch eine Zwangspause einlegen, da er am Burnout-Syndrom erkrankte und erst wieder zu sich selbst finden musste. Mittlerweile hat sich Tim jedoch zurückgemeldet und ist derzeit mit seiner Show „Kitchen Impossible“ wieder im Fernsehen zu sehen.

Schauspieler, Autor und vergeben

Neben seinen Auftritten vor dem Herd, bewies Tim in der Sendung „Dittsche“ auch sein schauspielerisches Talent. Er durfte in der Show sich selbst spielen. Tim Mälzer hat bisher acht Bücher, unter anderem „Born to Cook“ und „Greenbox“, herausgebracht. Für seine Leistungen wurde er bereits mehrfach aufgezeichnet, darunter 2006 mit einer Goldenen Kamera. In Tims Herzen gibt es seit rund drei Jahren eine Frau an seiner Seite. Der Koch hält sein Privatleben jedoch aus der Öffentlichkeit raus.