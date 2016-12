Tim Allen: Das ist seine schöne Frau Jane Hajduk

Tim Allen und seine Frau Jane Hajduk im Jahr 2016 (© Getty Images)

Tim Allen hat privat schon seit einigen Jahren das große Glück gefunden! Seit knapp zehn Jahren ist er mit Jane Hajduk verheiratet. Die Ehe machte 2009 die gemeinsame Tochter der beiden perfekt.

Tim Allen (63) machte sich durch Filme wie „Born to be Wild“ oder seine Rolle des „Tim Taylor“ in „Hör mal, wer da hämmert“ einen Namen. Dabei hat der Schauspieler nicht nur beruflich das große Los gezogen, sondern auch privat. Mit Jane Hajduk ist Allen seit 2001 liiert, fünf Jahre später folgte die Hochzeit der beiden. Heute sind Jane und Tim glückliche Eltern ihrer Tochter Elizabeth, die 2006 das Licht der Welt erblickte. Tim Allen hat aus erster Ehe mit Laura Diebel (60) ebenfalls eine Tochter, die auf den Namen Katherine Allen hört. Doch auch beruflich ist Allen immer noch erfolgreich!

Tim Allen in einer neuen Serie

Seit fünf Jahren ist er Produzent der Serie „Last Man Standing“, in der er auch die Hauptrolle verkörpert. Diese ähnelt seiner Erfolgsserie „Hör mal, wer da hämmert“ und handelt von „Mike Baxter“, der sich um drei Töchter kümmern muss. Dabei muss er in einer Welt zurechtkommen, die offensichtlich immer mehr von Frauen regiert wird. Seine neue Serie erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit. Tim Allen wird wohl noch lange der Film- und Fernsehlandschaft treu bleiben.

