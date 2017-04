Till Lindemann zeigt seine neue Freundin Leila Lowfire

Till Lindemann und Leila Lowfire beim Echo 2017 (© Gartner / imago)

Nun ist es wohl offiziell: Rammstein-Frontmann Till Lindemann und Model Leila Lowfire erschienen am 6. April gemeinsam zur Echo-Preisverleihung 2017 in Berlin. Das Paar zog nicht nur wegen seines Looks alle Blicke auf sich.

Till Lindemann (57) und Busenmodel Leila Lowfire (24) gaben Seit an Seit bei ihrem ersten offiziellen Auftritt ein hübsches und glückliches Paar ab. Sie überzeugte in hautengem schwarzen Look, wohingegen Till mit seinem schimmernden, blauen Anzug an diesem Abend wohl etwas farbenfroher zu Mute war. Glücklich sah der 57-Jährige in jedem Fall aus.

Eigentlich kennt man Lindemann ja an der Seite von Sophia Thomalla (27). Ihre On-Off-Beziehung scheint aber endgültig beendet. Vor allem nachdem Fotos von Sophia und Gavin Rossdale (51) Hand in Hand veröffentlicht worden waren. Die Moderatorin war gestern Abend ebenfalls auf dem roten Teppich des Echo präsent. Zu Lindemanns offensichtlicher neuer Bekanntschaft äußerte sich aber weder Sophia, noch das Paar selbst.