Til Schweiger: Diese Rolle spielte er bei „Lindenstraße“

Er zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern seiner Generation und ist aus der deutschen Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken: Til Schweiger! Doch auch er hat einmal klein angefangen. Durch seine Rolle als „Jo Zenker“ bei „Lindenstraße“ wurde Til erstmals bekannt und feierte danach große Erfolge.

Til Schweiger (53) ist ein wahres Allround-Talent. Nicht nur, dass er einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler seiner Generation ist, sondern auch mit seiner Arbeit als Drehbuch-Autor, Regisseur und Produzent begeistert er sein Publikum. Mittlerweile kann Til auf eine lange Karriere zurückblicken, während der er an mehr als 70 TV- und Kinoproduktionen beteiligt war. Doch auch Til Schweiger hat einmal klein angefangen!

Til Schweiger alias „Jo Zenker“

Im Jahr 1990 ergatterte der damals 27-Jähre Til die Rolle des Berufssoldaten „Jo Zenker“ in der „Lindenstraße“. Zwei Jahre lang verkörperte er den lieben großen Bruder von „Iffi“ (Rebecca Siemoneit-Barum, 39) und „Valerie“ (Nadine Spruß, 41), der immer für seine kleinen Schwestern da war.

Doch „Jo“ hatte es nicht immer leicht: Als Teenager verlor er seine Mutter bei einem Autounfall und auch seinen Traumberuf Pilot konnte er sich nicht erfüllen. Bei der Hochzeit seines Vaters „Andy“ war er der Trauzeuge - und das, obwohl er selbst Gefühle für seine Stiefmutter „Gabi“ entwickelte. Als „Andy“ „Gabi“ dann mit seiner Ex-Freundin „Rita“ betrog und die Beziehung in die Brüche ging, gestand er seiner Stiefmutter seine Liebe, die diese nicht erwiderte. Aufgrund dessen zog „Jo“ bald aus der „Lindenstraße“ aus, kam bei einem Freund unter und wurde schließlich in Hollywood berühmt.

„Lindenstraße“ machte Til Schweiger bekannt

Noch während seiner Zeit bei „Lindenstraße“ konnte Til als „Bertie“ in „Manta, Manta“ seine erste Hauptrolle ergattern. Auch die ersten Preise ließen nicht lange auf sich warten: Für seine Darbietung in „Debbies Bluff“ wurde ihm der Max-Ophüls-Preis als bester Nachwuchsschauspieler verliehen, ehe er 1998 in „Judas Kiss“ erstmals an einer internationalen Produktion neben Alan Rickmann (†69) zu sehen war. Von da an ging Tils Karriere immer steil bergauf und heute ist er aus dem deutschen Fernsehen und der Kinoleinwand nicht mehr wegzudenken.