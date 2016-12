Thore Schölermann: Freundin, Größe, Wohnort – Der Moderator im Faktencheck

Thore Schölermann und seine Freundin Jana Kilka (© Getty Images)

Thore Schölermann hat sich als Moderator einen Namen gemacht und ist bei Sat.1 und ProSieben nicht mehr wegzudenken. Dabei begann er seine Karriere eigentlich als Schauspieler und feierte auch damit viel Erfolg. Doch wusstet ihr, dass Thore auch seine Freundin am Set kennengelernt hat?

Thore Schölermann (32) konnte sich im Showbusiness eindeutig durchsetzen und hat sich als Moderator in Deutschland einen Namen gemacht. Für die Sender ProSieben und Sat.1 steht er regelmäßig vor der Kamera und führt durch deren erfolgreiche Formate. So ist er seit 2012 nicht nur Teil des „taff“-Teams, sondern führt auch seitdem jedes Jahr durch die Shows von „The Voice of Germany“.

Dabei punktet Thore Schölermann stets mit seiner sympathischen Art und hat immer einen frechen Spruch parat. Seit 2013 ist er auch bei „The Voice Kids“ zu sehen und löste ein Jahr später Ulla Kock am Brink (55) bei „Die perfekte Minute“ ab. Doch nicht nur beruflich läuft es für den 1,86 Meter großen Moderator gut.

Privat ist er seit 2010 mit der Schauspielerin Jana Kilka (29) zusammen. Die beiden lernten sich am Set von „Verbotene Liebe“ kennen, wo Thore über sechs Jahre lang zu sehen war. Gemeinsam leben die beiden in Köln, besitzen jedoch auch in den Sauerländer Bergen ein kleines Wochenendhäuschen, wie Thore gegenüber „Bild“ verriet.