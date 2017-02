Thomas Hayo: Ist der GNTM-Juror vergeben?

Thomas Hayo (© Getty Images)

Thomas Hayo lebt bereits seit 1993 in seiner Lieblingsstadt New York. Über sein Privatleben bewahrt der 48-Jährige meist Stillschweigen. Hat der charmante Creative Director eine Freundin?

Thomas Hayo (48) ist in Deutschland vor allem durch Heidi Klums (43) Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ bekannt geworden. Er ist seit 2011 Teil der Jury - so lange konnte noch kein Co-Juror seinen Platz an der Seite der Model-Mama behaupten. Über das Privatleben des 48-Jährigen ist nur kaum etwas bekannt.

Im Interview mit „Stylebook“ im Jahr 2015 war der smarte Juror aber dann doch etwas in Plauderlaune. Thomas Hayo verriet, dass er von Anfang an darauf geachtet hat, sein Privatleben möglichst privat zu halten. „Ich glaube, das ist langfristig gesünder, zumal ich ja eigentlich nicht geplant hatte, in der Öffentlichkeit zu stehen.“

Umso erstaunlicher ist, dass der Frauenschwarm sogar auf die Frage, ob er derzeit vergeben sei, eine Antwort gab. „Ich bin momentan Single. Für eine Beziehung muss es halt stimmen und in meinem Beruf ist es nicht gerade einfach: Ich bin oft unterwegs, hab viel mit Menschen zu tun, vor allem mit Frauen. Da brauchst du natürlich einen Partner, der selbstbewusst ist und damit gut umgehen kann, weil er selbst sein eigenes Leben hat.“

Ob Thomas Hayo mittlerweile seine Traumfrau gefunden hat, ist nicht bekannt. Im Interview vor zwei Jahren war der gebürtige Saarländer aber noch ziemlich entspannt: „Wenn ich jemanden treffe […] bei dem die Chemie stimmt, bin ich auch gerne in einer Beziehung – wenn nicht, bin ich trotzdem sehr happy mit meinem Leben.“ In einem Interview mit „Bunte“ hat der erfolgreiche Kreative außerdem erzählt, dass seine Traumfrau „natürlich und cool“ sein muss. Seine Angebetete sehe er lieber in Lederjacke und Boots als in High Heels und Mini-Rock.

Wir sind uns sicher, dass so ein cooler Typ wie Thomas Hayo bald seine große Liebe findet, wenn er nicht schon heimlich auf Wolke sieben schwebt.