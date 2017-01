Thomas Häßler: Das ist seine Frau Anke

Seit 2004 sind Anke und Thomas Häßler glücklich verheiratet (© Getty Images)

Ex-Fußballer Thomas Häßler kämpft derzeit in Australien um den Dschungelthron. Unterstützung dafür bekommt er von seiner Frau Anke.

Als einer der letzten vier Kandidaten in RTLs Dschungelcamp hat Ex-Nationalspieler Thomas Häßler (50) aktuell realistische Chancen auf den Dschungelthron. Aus der Ferne drückt ihm seine Ehefrau Anke (43) die Daumen für den begehrten Titel des Dschungelkönigs.

Thomas Häßler: glücklich verheiratet seit 2004

Mit der schönen Visagistin ist der Weltmeister von 1990 bereits seit 13 Jahren verheiratet. Im April 2004 gab der Berliner seiner Anke in einer romantischen Klosterkapelle in einem Ort in der Nähe von München das Jawort. Für „Icke“ war es damals schon das zweite Mal, dass er den Bund fürs Leben einging. Zuvor war der 50-Jährige mit der Mutter seiner drei Kinder, Angela, bis 2001 verheiratet.

Seine Frau war ein Playmate

Mit seiner jetzigen Frau Anke hat der Favorit des ehemaligen Dschungelkönigs Menderes Bagci (32) einen richtig heißen Feger geehelicht: Die Blondine war nämlich 1997 auf dem Cover des deutschen Playboys zu sehen. Falls Thomas Häßler wirklich zum Dschungelkönig werden sollte, wird sich seine Gattin übrigens mindestens so sehr freuen wie er, denn sie schlug die Teilnahme am Dschungelcamp immerhin vor.