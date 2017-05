Thomas Gottschalk und Frau Thea: So lange sind die beiden schon verheiratet

Thomas und Thea Gottschalk sind noch immer glücklich miteinander (© APress / imago)

Seit über 40 Jahren ist TV-Moderator Thomas Gottschalk mit seiner großen Liebe Thea zusammen. Vier Jahre nach ihrem ersten Aufeinandertreffen gaben sich der „Wetten, dass..?“-Moderator und seine Liebste das Jawort. Glücklich sind die beiden noch heute.

Thomas Gottschalk (67) hatte gerade sein Abitur in der Tasche, als er beim Faschingsball der Mediziner im Jahr 1972 in München die Liebe seines Lebens zum ersten Mal sah. In der Talkshow von seinem „Wetten, dass..?“-Nachfolger Markus Lanz (45) erzählte die TV-Legende, die seine Karriere beim Radio begann: „Und da stand Thea. Ich bin kein großer Aufreißer. Und Thea war nicht das, was mir so zustand. Sie wurde aber von einem anderen Typen verfolgt und hat sich hinter mir versteckt. Und dann habe ich zu ihr gesagt: ‚Wenn du dich schon hinter mir versteckst, kannst du auch gleich mit mir tanzen.“ Anschließend verabredeten sich die beiden für ihr erstes Date. Vier Jahre später, 1976, gaben sich Thomas und seine Thea, die damals in einer Werbeagentur arbeitete, das Jawort.

Gottschalk seit 41 Jahren glücklich verheiratet

Auch heute, nach 45 Jahren Beziehung, sind Thea und Thomas noch immer glücklich miteinander und teilen vor allem ihre Vorliebe zur ausgefallenen Kleidung. 1982 kam Sohn Roman zur Welt, sieben Jahre später adoptierte das Paar Sohn Tristan. Seit Mai 2010 sind Thea und ihr Liebster Großeltern. Um die Kinder vor dem Medientrubel zu schützen, zogen die Gottschalks zu Beginn der neunziger Jahre nach Malibu in Kalifornien.

Zwischenzeitlich wohnten die beiden auf Schloss Marienfels am Rhein, dass er jedoch 2013 wieder verkaufte. Heute leben Gottschalk und Thea wieder in Malibu und haben Miley Cyrus und Don Henley als Nachbarn. Und die Nähe zu ihren beiden Söhnen haben sie durch ihren amerikanischen Wohnort auch gleich. Dort genießen sie ihr ruhiges Leben in den USA – ganz abseits von dem Presserummel in Deutschland.