Thomas Gottschalk: So startete er seine Karriere

Thomas Gottschalk im Jahr 1987 (© imago)

Thomas Gottschalk zählt heute zu den erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands. Mit Shows wie „Wetten, dass...?“ moderierte er sich in die Herzen der Fans! Seine Karriere startete Thomas jedoch nicht beim Fernsehen, sondern zunächst beim Radio.

Thomas Gottschalk (67) ist ein wahres Urgestein des deutschen Fernseh-Business'. Mit Shows wie „Wetten, dass...?“ oder „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“ sichert er sich regelmäßig grandiose Einschaltquoten. Doch bevor Thomas Gottschalk zum Fernsehen kam, arbeitete er als Radiomoderator. Zunächst studierte Gottschalk Germanistik und Geschichte für das Grund- und Hauptschullehramt. 1971wechselte er jedoch in ein anderes Business und entdeckte die Leidenschaft für die Moderation. So startete als freier Mitarbeiter für den Jugendfunk beim Bayrischen Rundfunk. 1973 wurde er Sprecher der Abendschau-Nachrichten und ab 1976 arbeitete er fest als Moderator auf Bayern 3. 1983 wurde er sogar Leiter bei Bayern 3.

Zeitgleich zu seiner Tätigkeit als Radiomoderator startete der blonde Lockenkopf 1976 seine Karriere als Fernsehmoderator. So moderierte er 1976 die Musikclip-Sendung „Szene“. Er folgten weitere Moderations-Jobs wie beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 1979 und 1980.

Thomas Gottschalk war jedoch nicht nur als Radio- und Fernsehmoderator tätig, sondern wirkte auch in zahlreichen Filmen mit. So war er in Filmen wie „Die Supernasen“ oder „Zwei Nasen tanken Super“ an der Seite von Mike Krüger (65) zu sehen. 1987 übernahm Gottschalk schließlich die Moderation von „Wetten dass ...?“. Ende 2011 beendete Thomas jedoch seine Moderation bei der Unterhaltungs-Show.