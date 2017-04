„The Blind Side“: So ähnlich sind sich Michael Oher und sein Darsteller Quinton Aaron

Quinton Aaron spielt Michael Oher in "The Blind Side" (© Getty Images)

Während sich Football in Amerika großer Beliebtheit erfreut, ist der Sport in Deutschland bei Weitem nicht so verbreitet und populär. Einen Football-Spieler kennt man dank dem erfolgreichen Filmdrama „The Blind Side“ aber dennoch: Michael Oher, der in dem Film mit Sandra Bullock von Quinton Aaron verkörpert wird. Wir lösen für euch das Geheimnis, ob die beiden sich auch im wahren Leben ähnlich sehen!?

Sie sind beide groß, muskulös und beruflich erfolgreich. Doch während Schauspieler Quinton Aaron (32) in dem autobiographischen Familiendrama „The Blind Side“ nur einen Footballstar mimt, ist Michael Oher (30) tatsächlich erfolgreicher Football-Profi und damit Dreh- und Wendepunkt des Films „The Blind Side“!

Wahre Begebenheit

Die Geschichte des jungen Mannes, der seinen Weg aus den Augen verliert und mit Hilfe der warmherzigen und gastfreundlichen Familie Tuohy wieder von der schiefen Bahn abkommt, ist nämlich nicht der Feder eines Drehbuchautors entsprungen, sondern vom Leben selbst geschrieben.

Perfekte Besetzung

Auch wenn Quinton Aaron und Michael Oher zwei Jahre und zehn Zentimeter Körpergröße voneinander trennen - rein äußerlich sehen sich die beiden tatsächlich ähnlich! Michael Oher spielte viele Jahre bei den Baltimore Ravens, unterzeichnete im März 2014 bei den Tennessee Titans und spielt aktuell seit 2015 bei den Carolina Panthers. Während er 2012 mit den Baltimore Ravens sogar den Super Bowl gewann, musste er sich 2015 mit den Carolina Panthers beim Super Bowl geschlagen geben.

Quinton Aaron ist bis heute als Schauspieler tätig und war seit seinem Durchbruch mit „The Blind Side“ in zahlreichen Produktionen zu sehen. „Left Behind“, „Greater“ und „Busy Days“ sind nur eine kleine Auswahl an Filmen, die Quinton Aaron in den letzten Jahren gedreht hat.

Wow! Lily Collins, welche die Rolle der „Collins Tuohy“ in „The Blind Side“ spielt, ist mittlerweile erwachsen geworden...