„The Biggest Loser“-Finale: Gewinnt Alexandra als erste Frau?

Alexandra könnte die erste weibliche Gewinnerin von "The Biggest Loser" werden (© Martin Rottenkolbe / SAT.1)

Sie haben Woche für Woche gekämpft und sind an ihre Grenzen gegangen. Nun stehen Alexandra, David und Lukas im Finale von „The Biggest Loser“ und wollen sich den Titel holen. Doch schafft es dieses Jahr endlich eine Frau, sich bis zum Schluss durchzusetzen?

Bei „The Biggest Loser“ können die Kandidaten nicht nur eine gesündere Lebensweise kennenlernen, bei der sie zahlreiche Kilos verlieren, sondern auch ein besseres Lebensgefühl bekommen. Der Sieger der Abnehm-Show erhält zudem noch eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro, mit der er in sein neues Leben starten kann. In der Vergangenheit schafften es bislang nur Männer, sich den Sieg zu holen. Kann sich dieses Jahr Finalistin Alexandra gegen ihre Konkurrenten David und Lukas durchsetzen?

Alexandra könnte die erste weibliche Gewinnerin von „The Biggest Loser“ werden. Zwar haben schon zuvor einige Damen bewiesen, dass sie in der Show viel abgenommen haben und nun Karrieren, wie die eines Models anstreben können, doch gewonnen haben bislang nur die männlichen Kandidaten. Diese treten meist schon zu Beginn mit einem höheren Ausgangsgewicht an und konnten im Finale mit ihren Abnehmerfolgen den Wettkampf für sich entscheiden. Auch die beiden männlichen Finalisten David und Lukas fingen mit beachtlichen 141,1 Kilo und 160,5 Kilo bei „The Biggest Loser“ an und konnten beide schon über 40 Kilo abspecken.

Doch auch Alexandra kann schon jetzt mit sich zufrieden sein. Die Kandidatin hat seit dem Start der Doku schon 38 Kilo verloren und sieht schon jetzt sehr viel Positives an der Show: „‘The Biggest Loser‘ hat mit geholfen, ein neuer Mensch zu werden. Unter anderen Umständen wäre ich niemals soweit an meine Grenzen gegangen und nur, weil ich es getan habe, habe ich mein Ziel erreicht.“ Und wer weiß, vielleicht folgt nach Gewinner Ali nun mit Alexandra endlich die erste weibliche Gewinnerin von „The Biggest Loser“.