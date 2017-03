TBBT: Unglaubliche Geste unter den Schauspielern

„The Big Bang Theory“-Darsteller (© UPI Photo / imago)

Die Comedy-Serie „The Big Bang Theory“ ist seit mittlerweile zehn Jahren erfolgreich. Trotzdem gibt es große Unterschiede bei den Gehältern der verschiedenen TBBT-Stars - und das wollen die Schauspiel-Kollegen so nicht akzeptieren.

Seit knapp zehn Jahren lockt die Comedy-Serie „The Big Bang Theroy“ Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme – und der Erfolg bricht nicht ab. Deshalb wurde die Serie jetzt nach der zehnten Staffel um noch zwei weitere verlängert, das schrieb Drehbuchautor Bill Prady (56) auf seiner Facebook-Seite. Die Schauspieler sind dank dieses großen Erfolges mittlerweile richtige Superstars und verdienen pro Folge unglaubliche Summen. Allerdings nicht alle – und das wollen die Serien-Stars ändern.

„Sheldon“, „Penny“ und Co. verzichten auf Geld

Jim Parsons (43), Johnny Galecki (41), Kaley Cuoco (31), Simon Helberg (36) und Kunal Nayyar (35) alias „Sheldon Cooper“, „Leonard Hofstadter“, „Penny“, „Howard Wollowitz“ und „Rajesh Koothrappali“ sind seit Staffel eins dabei. In der dritten Staffel kamen Melissa Rauch (36) aka „Bernadett Rostenkowski“ und Mayim Bialik (41) alias „Amy Farrah Fowler“ dazu.

Während Parsons, Galecki und Cuoco mittlerweile rund eine Million Dollar pro Episode verdienen und auch Simon Helberg und Kunal Nayyar an der Millionen-Grenze kratzen, sollen Melissa und Mayim nur ein Zehntel dieser Gage erhalten, das berichtet „Variety“. Das will der Original-Cast scheinbar nicht akzeptieren und will deshalb auf je hunderttausend Dollar pro Folge verzichten, die dann unter den beiden Co-Stars aufgeteilt werden sollen. So würde ihre Gage von hunderttausend auf 450.000 Dollar pro Episode ansteigen. Momentan werden die Verträge noch ausgehandelt, aber so viel Großzügigkeit und Anerkennung ist doch eine unglaubliche Geste unter den Schauspiel-Kollegen.