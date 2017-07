TBBT-Star Melissa Rauch: Emotionale Botschaft zu ihrer Schwangerschaft

Melissa Rauch (© ZUMA Press / imago)

In einem rührenden Brief freute sich TBBT-Star Melissa Rauch nun über ihre Schwangerschaft, sprach jedoch auch offen über die schwierigste Zeit in ihrem Leben. Denn Melissa erlitt schon eine Fehlgeburt!

Melissa Rauch (37) ist schwanger! Erst gestern gab die „Big Bang Theory“- Darstellerin die tollen Neuigkeiten auf Instagram bekannt. Es ist das erste gemeinsame Kind für sie und Ehemann Winston. In der amerikanischen „Glamour“ veröffentlichte Rauch jetzt einen emotionalen Brief an alle Frauen, in dem sie über ihre Schwangerschaft und zum ersten Mal auch über ihre Fehlgeburt spricht.

Melissas rührendes Geständnis

In der emotionalen Botschaft erklärt die „Bernadette Rostenkowski-Wolowitz“-Darstellerin, dass sie über ihre Schwangerschaft überglücklich ist, aber gleichzeitig wegen einer vergangenen Fehlgeburt auch eine Heidenangst hat.

Sie beschreibt ihre Fehlgeburt dabei als „den tiefgreifendsten Schmerz meines Lebens“, wegen dem sie schließlich an Depressionen erkrankte. Die neue Schwangerschaft ist für Melissa Rauch daher ein wunderbares Geschenk und sie versucht jeden Moment davon zu genießen.

Eine wichtige Botschaft an alle Frauen

Am Ende des Briefes hat sie eine wichtige Botschaft: „An alle Frauen mit Fruchtbarkeitsstörungen oder die bereits die schmerzliche Erfahrung machten ein Kind zu verlieren, ihr seid nicht allein. Und es ist vollkommen okay im Moment nicht vollkommen okay zu sein!“