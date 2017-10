TBBT-Star Mayim Bialik: Shitstorm wegen Weinstein-Statement

Mayim Bialik aus „The Big Bang Theory“ bei der BookCon 2017 (© Getty Images)

Der Sexskandal um Harvey Weinstein sorgt derzeit für ein Beben in Hollywood. Nachdem auch namhafte Schauspielerinnen ihre verstörenden Erfahrungen mit dem Produzenten öffentlich machten, äußert sich jetzt auch „The Big Bang Theory“-Star Mayim Bialik. Doch ihr Essay in der „New York Times“ erhält viel Kritik.

Frauen sind nie selbst schuld, wenn sie von Männern sexuell belästigt werden. Dieser Meinung ist selbstverständlich auch Mayim Bialik (41), bekannt als „Amy“, die in einem Essay in der „New York Times“ ihre Sichtweise auf den Sex-Skandal um den Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein (65) schildert.

Die „The Big Bang Theory“-Darstellerin erklärt darin, dass sie die Nachricht davon nicht überrascht. Im Gegenteil: In der Glitzerwelt Hollywoods stehen körperliche Schönheit und Sexappeal über allem, so die Schauspielerin. Diese Erfahrung hat auch sie gemacht - nur aus einer anderen Perspektive.

Mayim Bialik: Dankbar, dass sie keine „10“ ist

In dem auch online verfügbaren Essay geht Bialik weiter darauf ein, dass sie sich nach ihrer Arbeit als Kinderstar vorerst bewusst gegen eine Karriere als Schauspielerin entschied. Sie wollte für ihre akademischen Leistungen und nicht für ihr Äußeres gewürdigt werden. Als sie ins Fernsehen zurückkehrte, musste sie jedoch auch andere Erfahrungen machen: „Ich habe die Vorteile davon erlebt, keine ‘perfekte Zehn‘ zu sein.“

Sie beschreibt weiter, dass sie sich bewusst zurückhaltend kleidet und verhält. Auch auf das Flirten mit Hollywoodgrößen verzichtet sie, schließlich sei ihr auch klar, dass wir nicht in einer perfekten Welt leben.

Shitstorm für „The Big Bang Theory“-Star

Genau diese Äußerungen werden Bialik jetzt von Fans vorgeworfen. Kritiker stürzen sich auf die Aussagen Bialiks und sehen darin eine Schuldzusprechung für Vergewaltigungsopfer. Sie werfen ihr Frauenfeindlichkeit vor und sagen, Bialik impliziere, dass Frauen, die sich hübsch machen, teilweise mit schuld sind, wenn ihnen was passiere. Nach den heftigen Anschuldigungen meldete sich die „The Big Bang Theory“-Schauspielerin zu Wort und gab an, am Montag in einem Live-Video mit Lesern zu diskutieren.