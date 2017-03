„Tatsächlich Liebe“-Sequel: Erster Trailer veröffentlicht

Hugh Grant wird in der Fortsetzung von „Tatsächlich Liebe“ wieder zu sehen sein (© EntertainmentPictures / imago)

Viele Fans von „Tatsächlich Liebe“ freuten sich, als sie von der Kurz-Fortsetzung des Filmes hörten. Nun gibt es einen ersten Trailer zu „Red Nose Day Actually“, wie der Film heißt. Dieser zeigt viele Gesichter des alten Casts.

Am 24. März 2017 wird „Red Nose Day Actually“ auf BBC gezeigt. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, wurde nun ein Trailer von dem „Tatsächlich Liebe“-Sequel veröffentlicht. Darin sind viele Schauspieler des alten Casts wie Keira Knitghtley (31), Liam Neeson (64) oder Hugh Grant (56) zu sehen.

Die Darsteller halten im Video jeweils einen großen Karton mit einer Botschaft in der Hand. In der Originalfassung gestand Andrew Lincolns (43) Charakter „Juliet“ so seine Liebe. In dem Sequel selbst soll gezeigt werden, was aus den unterschiedlichen Charakteren geworden ist und wie sie 14 Jahre später leben.