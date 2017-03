„Tatsächlich Liebe“-Fortsetzung: „Natalie“ und „David“ sind verheiratet

In „Tatsächlich Liebe 2“ sind „Natalie“ und „David“ verheiratet (© Emma Freud / Twitter)

In der Fortsetzung von „Tatsächlich Liebe“ wird es einige Überraschungen für die Zuschauer geben. Ein paar davon hat Hollywood-Regisseur Richard Curtis schon jetzt verraten. Eine davon: „Natalie“ und „David“ sind verheiratet!

Seit 2003 ist die romantische Komödie „Tatsächlich Liebe“ einer DER Filme bei Liebeskummer oder an Film-Abenden mit den besten Freundinnen. Anlässlich des Red Nose Days ist jetzt eine Fortsetzung des Films geplant, denn Regisseur Richard Curtis (60) steht mit seiner Organisation Comic Relief hinter diesem Spendentag. Im Film geht es um die Geschichten der Paare, die nach dem Ende des eigentlichen Films passiert sind – und eine schöne Überraschung wurde schon vorab verraten: „Natalie“ (Martine McCutcheon, 40) und „David“ (Hugh Grant, 56) sind glücklich verheiratet.

In einem Interview mit „Good Morning Britain“ verriet Regisseur Richard Curtis schon einige Details aus „Tatsächlich Liebe 2“. Wer den Film ohne weiteres Vorwissen sehen will, sollte also jetzt aufhören zu lesen.

„Jemand ist gestorben, jemand hat viele Kinder. David ist aus seinem Amt enthoben und wieder hinein gewählt worden“, erzählte Curtis und verriet: „Und es gibt noch viele weitere schöne Überraschungen.“

Die ersten Drehtage haben die „Tatsächlich Liebe 2“-Schauspieler schon hinter sich, wie Richard Curtis' Partnerin Emma Freud (55) mit Fotos auf ihrem Twitter-Account bewies. Wir können uns also auf ein wunderbares Revival freuen.

And here he is. Our Prime Minister. Again. And still hot. #rednosedayactually pic.twitter.com/yydy1Nc1l0 — emma freud (@emmafreud) 5. März 2017