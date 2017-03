Tami Erin: US-„Pippi Langstrumpf“ führt ein wildes Leben

Tami Erin wurde als Kind durch ihre Rolle als „Pippi Langstrumpf“ zum Star (© ZUMA Press / imago)

Schauspielerin Tami Erin gelang der große Durchbruch als „Pippi Langstrumpf“ im gleichnamigen US-Film. Heute ist die Schauspielerin allerdings in einem etwas anderen Genre unterwegs ...

Mit süßen Sommersprossen, roten Haaren und dem Schalk im Nacken begeistert die Kinderheldin „Pippi Langstrumpf“ heute noch Groß und Klein. Für die US-Version des schwedischen Originals „Pippi Langstrumpfs neueste Streiche“ stand 1988 die Schauspielerin Tami Erin (44) vor der Kamera. In einem groß angelegten internationalen Casting hat sich die US-Amerikanerin damals gegenüber 8.000 Bewerberinnen durchgesetzt.

Tami Erin: Sexy statt niedlich

Heute ist die „Pippi Langstrumpf“-Darstellerin allerdings etwas schlüpfriger unterwegs als der rothaarige Frechdachs, den sie in dem beliebten Kinderfilm darstellte. Die 44-Jährige reihte sich in der Vergangenheit in die Riege von Stars wie Kim Kardashian (36) oder Paris Hilton (36) ein, die durch ein Sex-Tape von sich reden machten.

Pikantes Tape von „Pippi Langstrumpf“

Im Jahr 2013 drohte angeblich der Ex-Freund der US-Amerikanerin damit, ihr privates Schlafzimmer-Video zu veröffentlichen. Auf „TMZ Live“ gab sich die Schauspielerin darüber zunächst entrüstet und wollte die Veröffentlichung mit allen Mitteln verhindern. Im Endeffekt weckte die Drohung von Tamis Ex-Lover aber die Geschäftsfrau in der „Pippi Langstrumpf“-Darstellerin. Wenn das Tape eh schon an die Öffentlichkeit gelangt, dann soll wenigstens noch etwas Geld dafür fließen, dachte sich die Schauspielerin. Also veröffentlichte die rothaarige Schönheit das pikante Amateur-Video kurzerhand selbst.

Ihrem neuen Image als sexy Vamp entsprechend, kleidet sich die Schauspielerin inzwischen auch ziemlich freizügig: schwarze Spitze und tiefe Ausschnitte statt braver Zöpfe und bunter Socken. Vom niedlichen Kinderidol ist da nicht mehr viel übrig …